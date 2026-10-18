El segundo entrenador del Inter, Aleksandar Kolarov, hizo una valoración sincera de la actuación del equipo tras su victoria por 3-1 en el campo del Bolonia. El Inter se vio por detrás en el marcador después de que Tommaso Pobega adelantara pronto a los locales, cuya intensidad inicial le había costado igualar.

Sin embargo, un ajuste táctico permitió al Inter dominar por completo los últimos 45 minutos.

Kolarov elogió la capacidad del grupo para superar las adversidades ante un rival muy agresivo.