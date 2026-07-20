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El podcast «The Rest is Football», de Gary Lineker, volverá a Netflix para la temporada 2026-27 de la Premier League tras un nuevo acuerdo motivado por su éxito en el Mundial
El gigante del streaming consigue el regreso de Lineker
Netflix ha confirmado que «The Rest Is Football» regresará para la temporada 2026-27 de la Premier League. El programa fue un éxito durante el Mundial 2026 en Norteamérica, con más de 40 episodios diarios grabados en un estudio de Nueva York.
El nuevo acuerdo cambia el formato diario por emisiones semanales: nuevos episodios los lunes y viernes, desde agosto, durante las 40 semanas del calendario futbolístico, con análisis en profundidad de la Premier League y la Liga de Campeones.
- Getty Images Entertainment
La ampliación de la colaboración incluye la Eurocopa 2028
El nuevo acuerdo de dos años entre Netflix y Goalhanger, productora del podcast, incluye la Eurocopa 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda. Este compromiso garantiza que la química entre Lineker, Shearer y Richards seguirá marcando la cobertura de los grandes torneos en los próximos años.
«Lanzamos The Rest Is Football tras el último Mundial, y es increíble ver lo lejos que ha llegado el programa en tan poco tiempo», declaró Tony Pastor, cofundador de Goalhanger, según recoge Radio Times. «Partimos de una posición muy sólida porque Gary, Alan y Micah son amigos de verdad que hablan de fútbol juntos constantemente. El objetivo era plasmar esa calidez, ese ingenio y esa energía, y hacer que los oyentes se sintieran parte de la conversación.
«Netflix nos ha permitido conservar todo lo que hace que el programa sea especial: a veces serio, a menudo divertidísimo, pero siempre auténtico y cálido. Estamos encantados de que Netflix haya disfrutado trabajando con el programa este verano y haya decidido prolongar la colaboración durante dos años más».
Lineker reacciona ante el nuevo acuerdo con Netflix
Lineker, presentador y cofundador de Goalhanger, disfruta prolongando el proyecto. El exdelantero inglés destacó el ambiente único de la producción del Mundial en Nueva York como factor clave para el traslado definitivo a Netflix.
«Nos lo pasamos de maravilla grabando el programa durante el Mundial», afirmó Lineker. «La acogida fue increíble, así que es fantástico volver a Netflix cada semana durante toda la Premier League. El podcast *The Rest Is Football* seguirá en marcha, mientras que el programa de Netflix nos permite profundizar en las noticias más importantes.
«Esperad muchas opiniones, muchas risas y, con Alan y Micah en el programa, probablemente también alguna que otra discusión».
- Getty/GOAL
El regreso de la Premier League se vislumbra en el horizonte
Tras la coronación de España como campeona el domingo, que cerró el Mundial, el foco del fútbol vuelve a los clubes. La Premier League 2026-27 arranca el viernes 21 de agosto, y «The Rest Is Football» analizará la jornada inaugural.
El programa, lanzado el 11 de agosto de 2023, cumple su tercer año y, gracias a su espacio en Netflix, sitúa a Lineker y su equipo a la vanguardia del nuevo panorama mediático, demostrando el auge de los contenidos de personalidad.
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