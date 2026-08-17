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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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El plan para tratar los puntos débiles: Mourinho aplaza el regreso de las dos joyas del Real Madrid

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Espanyol vs Real Madrid
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Decisión conjunta con la directiva del Merengue

No parece que el Real Madrid haya definido aún la forma final del futuro de dos de sus jóvenes jugadores, ya que el club dejó la puerta abierta a novedades que podrían devolverlos al Santiago Bernabéu tras el final de la próxima temporada.

Mourinho cree que ambos jugadores están progresando bien, y ha aceptado seguirlos de cerca.


  • Visión positiva: acuerdo entre el Madrid y Mourinho

    El Real Madrid ofreció a José Mourinho este verano la opción de recuperar a la pareja de la academia del club Chema Andrés y Jacobo Ramón, que brillan lejos del Santiago Bernabéu, con el fin de reforzar las posiciones de centro del campo y defensa, los dos puestos más débiles del equipo, según el portal Defensa Central.

    El técnico portugués y el club acordaron aplazar el asunto un año más en ambos casos. Mourinho considera que los jugadores están progresando bien y aceptó seguirlos de cerca durante toda la temporada, aunque el plan inicial del Real Madrid era esperar hasta 2027. Dada la debilidad del equipo en las líneas de defensa y centro del campo, se le ofreció a Mourinho la posibilidad de incorporar a ambos jugadores a su plantilla. El club confía en la capacidad de los dos para jugar en el Bernabéu, pero cree que todavía necesitan algo de tiempo. Mourinho comparte esta opinión, ya que rechazó la opción de recomprar a los jugadores formados en la academia del club para seguir de cerca su evolución durante la temporada 2026-2027.

    Crisis temprana antes del inicio de la liga egipcia


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  • Valor de recompra

    El Real Madrid podrá recuperar a Chema Andrés en el verano de 2027 por 18 millones de euros, mientras que la cláusula de recompra de Jacobo Ramón oscila entre los 9 y los 10 millones de euros. De este modo, el coste de recuperar a ambos jugadores no superará los 30 millones de euros, una cifra que el club considera adecuada, sobre todo porque ya obtuvo un beneficio económico con su venta el pasado verano.

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  • ¿La decisión de la próxima temporada: beneficio económico o deportivo?

    Mourinho tiene la intención de seguir personalmente a Hiroki (Stuttgart) y a Jacobo Ramón (Como), observando su evolución y su rendimiento con sus respectivos equipos en Alemania e Italia, para luego elevar su recomendación a la directiva del Real Madrid sobre el regreso de ambos.

    En caso de que el club decida no activar las cláusulas de recompra, esto no significaría el fin de su beneficio con la dupla, ya que el Real Madrid podría obtener un nuevo rédito económico con su venta en el futuro, dado su brillo lejos de la capital española.

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