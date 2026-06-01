El seleccionador Julian Nagelsmann, el capitán Joshua Kimmich y el delantero Deniz Undav se mostraron satisfechos con el 4-0 ante Finlandia en el penúltimo amistoso antes del Mundial. «Hemos hecho lo que nos propusimos», dijo Kimmich en la ZDF: «Queríamos presionar arriba siempre que fuera posible y eso se tradujo en dos goles (el 2-0 y el 4-0). Después marcamos desde la defensa profunda, con un pase de Lenny a Deniz (el 3-0), y otro a balón parado (el 1-0)». «Hemos marcado en casi todas las fases del partido», añadió Kimmich, y Nagelsmann completó: «También hicimos un contraataque que nos viene bien; mostramos resistencia, no encajamos y así debemos seguir».

Pese a los elogios por la variedad ofensiva, Nagelsmann recordó que, en un tramo del primer tiempo, el equipo perdió paciencia, se lanzó al ataque sin orden y cedió el control.

Tras el 4-0, el seleccionador lo valoró como algo positivo, «porque los chicos quieren demostrar algo», pero no conviene que la falta de disciplina táctica se repita. «Debemos confiar más en nuestra fuerza», añadió el técnico. A la selección aún le falta afinación, automatismos y disciplina táctica.

No es un problema insalvable en la preparación de un torneo, pero Nagelsmann debe definir ya su once titular, algo que Uli Hoeneß lleva semanas pidiendo. Hoy por hoy solo quedan dos o tres dudas: David Raum o Nathaniel Brown en el lateral izquierdo y Leroy Sané, Lennart Karl o quizá Maximilian Beier en la derecha. Y, tras dos goles, una asistencia y una actuación «con la que nunca te quedas fuera del equipo» (Nagelsmann), quizá el técnico reconsidere, aunque sea por un momento, la dupla Havertz-Undav, que daba por cerrada.