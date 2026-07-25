¡El «pequeño Messi» se pronuncia! La joven promesa del Manchester United lanza un mensaje enigmático tras quedarse sin el debut soñado en una goleada de cinco goles

Gabriel aún no tiene 16 años, pero ya destaca como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. Tras formarse en las canteras de Chelsea, Arsenal y West Ham, fichó por el United en 2022.

Debutó con el sub-18 marcando dos goles ante el Leeds. Luego entrenó con el primer equipo de Rubén Amorim, anotó en la FA Youth Cup contra el Peterborough y representó a Inglaterra en las categorías sub-15, sub-16 y sub-17. La temporada pasada sumó 26 goles y cuatro asistencias en 29 partidos entre la Premier League sub-18 y la FA Youth Cup.