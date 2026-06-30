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«¡El peor partido que le he visto jugar nunca!» - Rafael Van der Vaart critica a un Frenkie de Jong «invisible» tras la derrota de Holanda ante Marruecos en el Mundial
Un cambio táctico provoca la eliminación
Países Bajos cayó en dieciseisavos tras perder la ventaja en la segunda parte en Monterrey. Koeman sorprendió al cambiar su sistema y pasar a una defensa de cinco, reemplazando a Tijjani Reijnders por Nathan Ake. El gol de Cody Gakpo en el 71 parecía decisivo, pero el empate de Issa Diop en el descuento llevó el partido a la prórroga. Finalmente, Marruecos ganó 3-2 en los penaltis.
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La actuación de De Jong fue «realmente decepcionante».
Como analista de la cadena holandesa NOS, Van der Vaart mostró su frustración por cómo la selección perdió el impulso que tanto le costó ganar. El excentrocampista del Real Madrid criticó los cambios tácticos que desbordaron al equipo en el centro del campo.
Van der Vaart declaró: «Superas una fase de grupos difícil. Las cosas encajan. ¿Por qué cambiar todo contra Marruecos? No lo entiendo. Frenkie ha jugado hoy el peor partido que le he visto. Decepcionante. ¿Es culpa del sistema?».
El aislamiento en el centro del campo limita al maestro
Tras el partido, Van der Vaart criticó la decisión de Koeman de jugar con un centro del campo débil ante Marruecos. Según él, eso dejó a Frenkie de Jong sin balón y lo hizo invisible, hasta que fue reemplazado por Marten de Roon en el minuto 110.
Van der Vaart añadió: «El centro del campo de Marruecos es su mayor baza, ¿y decidimos enfrentarnos con solo dos hombres? No soy entrenador, pero eso me parece un poco torpe. Frenkie solo es eficaz con el balón, y hoy no lo tuvimos, así que pasó desapercibido. Y se supone que es nuestro jugador clave... Además, Cody Gakpo marcó el gol, pero tampoco participó en el juego».
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Se abre una investigación tras la tragedia del torneo
La selección holandesa, muy criticada, afronta un escrutinio interno tras una campaña decepcionante. Mientras Marruecos prepara su partido de octavos contra Canadá en Houston, Koeman debe revisar su estrategia. Con jugadores clave cuestionados y una plantilla envejecida, parecen inevitables cambios antes del próximo ciclo internacional.