Los «Füchse», recién descendidos de la Premier League en 2025, empataron 2-2 (0-1) ante el Hull City en la antepenúltima jornada de la Championship y ya no pueden salir de la zona de descenso.
Traducido por
«El peor momento de la historia del club»: el Leicester City desciende a la tercera división diez años después de su sensacional título de liga
Liam Millar (18’) y Oli McBurnie (63’) marcaron para el Hull. James Jordan (52’, penalti) y Luke Thomas (54’) dieron la vuelta al partido para los locales.
En 2016 el Leicester ganó la liga en una de las mayores sorpresas del fútbol inglés. En 2021 añadió la FA Cup al vencer al Chelsea y la Supercopa de Inglaterra ante el Manchester City. En 2008 descendió a la tercera división, pero regresó al año siguiente y comenzó su era dorada.
- Getty Images Sport
Leicester City: en 2008 estaba en tercera división; en 2016 fue campeón de Inglaterra.
La actual crisis del Leicester se veía venir: solo se ganó uno de los últimos 18 partidos de Liga y se inició la temporada con una deducción de seis puntos por incumplir las normas financieras.
Parte de la afición protesta contra el propietario, el multimillonario tailandés Khun Aiyawatt «Top» Srivaddhanaprabha, mientras otros piden la destitución del director deportivo, Jon Rudkin, o critican a los jugadores: «¡No estáis a la altura de llevar esta camiseta!».
El martes, los aficionados corearon «sack the board» (despidan a la directiva). El exjugador del Leicester Matt Piper lo calificó en la BBC como «el peor momento de la historia del club».
Clasificación del Leicester City en los últimos cinco años
Temporada
Liga
Puesto
2021/22
Premier League
8
2022/23
Premier League
18
2023/24
Championship
1
2024/25
Premier League
18
2025/26 (a dos jornadas del final)
Championship
23