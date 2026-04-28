Una invasión del campo por miles de aficionados celebrando el ascenso sería una «pesadilla» para los Royal Blues. Recordaría los dolorosos momentos de 2022, cuando el Schalke venció 3-2 al St. Pauli tras ir 0-2 abajo y ascendió a la Bundesliga. La euforia duró poco.

En aquella ocasión nueve personas resultaron gravemente heridas y el director general de la policía calificó el incidente como una «casi catástrofe».

Para evitar que se repita el sábado, el Schalke 04 —siguiendo el consejo de la policía y según informa Bild— emitirá una prohibición oficial de invasiones de campo a finales de esta semana. Si los aficionados ignoran esa advertencia, el club ha prometido poner fin a las celebraciones del ascenso de inmediato, y jugadores y directivos se retirarán directamente al túnel.