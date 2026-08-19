Lukaku no se ha mordido la lengua al valorar sus últimos meses en el Napoli, al sugerir que el club trabajó activamente para dañar su reputación antes de su salida en verano. El internacional belga, que vio cómo su última temporada quedaba gravemente alterada por una seria lesión en el muslo sufrida en un amistoso de agosto de 2025 contra el Olympiacos, lo que provocó múltiples recaídas y fuertes desacuerdos con los servicios médicos del Napoli por su decisión de buscar tratamiento en Bélgica, siente que el relato sobre su estado físico fue manipulado por quienes estaban en el Stadio Diego Armando Maradona para forzar su salida.

Por si fuera poco, el ahora delantero del Fenerbahce sufrió una inmensa tragedia personal durante ese mismo periodo. Más allá de las disputas sobre el terreno de juego, sufrió la devastadora pérdida de su padre en septiembre de 2025, junto con posteriores intentos de extorsión contra su familia en relación con la devolución del cuerpo para el funeral.

Al reflexionar sobre un periodo tumultuoso en el que su relación con el Partenopei se rompió por completo, Lukaku fue contundente sobre las circunstancias que rodearon su salida. «Fue el peor año [2025] de mi vida», confesó Lukaku a Het Laatste Nieuws en Bélgica. «Elegí irme del Napoli porque escuché cosas y ya se estaban tomando decisiones... eso es todo. Si ese era el caso, entonces era mejor que me fuera. La afirmación de que no estaba en forma simplemente no era cierta. Probablemente dijeron eso en Italia para boicotearme, pero estoy al 100 % para competir».