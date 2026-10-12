Antes del partido, Lampard elogió el trabajo reciente de su plantilla y subrayó la importancia de dar continuidad a la victoria a domicilio ante el Nottingham Forest.

En declaraciones a Sky Sports, Lampard afirmó: «La inercia es muy importante y queremos mantenerla. La victoria se sintió importante; siempre viene bien ganar. Mostramos cualidades que debemos demostrar partido tras partido. Podemos mejorar y fue positivo de cara al parón». Lampard reconoció que la plantilla había afrontado dificultades porque las incorporaciones tardías necesitaban tiempo para adaptarse.