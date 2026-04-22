Según el Daily Mail, los hinchas del Chelsea se enteraron de la ausencia de Cole Palmer y Joao Pedro antes de que se entregaran las alineaciones en el Amex Stadium. La filtración provino de la cuenta de X @Rileyeagles_, supuestamente del peluquero del defensa Cucurella, quien publicó: «Palmer y Joao Pedro están lesionados esta noche. Ahí tenéis vuestra exclusiva».

La publicación, que incluía una foto de la nuca de quien parecía ser Cucurella durante un corte de pelo, resultó cierta: Palmer se perdió el partido por un problema en el tendón de la corva y Pedro aún no se recuperaba de la lesión que ya le había marginado frente al Manchester United. Tras el incidente, tanto la cuenta @Rileyeagles_ como el tuit original fueron eliminados.