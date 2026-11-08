Poli Rincón, exjugador del Real Madrid, destacó la notable evolución en el nivel de Jude Bellingham, al considerar que su utilización en su posición actual, por detrás de Kylian Mbappé, le otorga una gran ventaja, aunque al mismo tiempo mostró su preocupación por las consecuencias que podría acarrear el regreso de Vinicius Junior al once titular.

Bellingham se ha impuesto como uno de los líderes más destacados del conjunto merengue durante la presente temporada, después de convertirse en un claro termómetro del estado del Real Madrid sobre el terreno de juego.

Así quedó patente de nuevo ante el Valencia, cuando generó un gran peligro en ataque y no dejó de cumplir con sus obligaciones defensivas, contribuyendo a la importante victoria de ayer por 3-0.

Rincón considera que la capacidad del jugador inglés para moverse por amplias zonas del campo y aportar tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva refleja el nivel del rendimiento del equipo, y elogió la posición que ocupa bajo la dirección de José Mourinho.

El exjugador del Real Madrid afirmó, durante su intervención en la emisora «Cadena COPE» en el transcurso del partido ante el Valencia: «Bellingham es el mejor cuando juega por detrás de Mbappé, con espacios y su capacidad para girar, pero lo que da miedo es lo que ocurrirá cuando vuelva Vinicius».

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