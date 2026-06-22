El pastor de ovejas que batió el récord de Guinness... El portero de Irán se enfrenta a la prueba de Salah y sus compañeros

La historia de Pirafand es increíble: nació como el hijo mayor de una familia beduina de las tribus de los Lor y trabajó como pastor de ovejas desde su infancia; allí jugaba al «Dal Baran», el juego tradicional iraní que consiste en lanzar piedras… Fueron precisamente esos lanzamientos los que forjaron su leyenda más adelante.

A los doce años escapó al fútbol: de delantero pasó a portero, su padre le rompió los guantes y lo echó de casa. «No tenía dónde dormir, estaba lejos de mi familia. Ese fue el mayor obstáculo», recordó en una entrevista con la agencia española de noticias.

A los 15 viajó a Teherán con dinero prestado. Un club le pidió 30 euros para inscribirse; al no tenerlos, limpió, lavó coches y vendió comida. Durmió en la calle hasta que el club le dio una oportunidad y entrenó mientras trabajaba en una fábrica para subsistir.

Hoy posee el lanzamiento más potente del mundo: 61 metros, récord Guinness. Sus despejes se convierten en contraataques fulminantes y son el arma secreta de Irán.