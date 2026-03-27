«¡El pasatiempo de los psicólogos que no están en el cargo!» Julian Nagelsmann defiende su sorprendente decisión sobre los cambios

¿Por qué sacó a Woltemade en el minuto 63 en sustitución de Kai Havertz, en lugar de a Undav, que actualmente se encuentra en plena forma? Bueno: en primer lugar, porque había sido «un partido muy intenso», en el que Undav no había podido sacar partido necesariamente de sus «muchísimas cualidades, sobre todo cuando tiene mucho el balón».

En segundo lugar, y este fue aparentemente el punto más decisivo, Nagelsmann quería claramente reforzar la confianza del jugador inglés, algo mermada, dándole un poco de tiempo de juego en la selección alemana.

Woltemade atraviesa una fase difícil en el Newcastle United tras un comienzo de ensueño con cuatro goles en los cinco primeros partidos de liga; a menudo tiene que jugar mucho más retrasado y no puede desempeñar su papel habitual en el centro del ataque. Nagelsmann ya se quejó de ello en una rueda de prensa y no pudo evitar lanzar una pulla a su colega Eddie Howe al respecto.

«Puedo prometer que con nosotros no estará a 80 metros de la portería», había dicho Nagelsmann, y el viernes por la noche también se refirió al alto promedio goleador de Woltemade con la selección nacional (4 goles en 9 partidos).