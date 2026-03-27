«¡El pasatiempo de los psicólogos que no están en el cargo!» Julian Nagelsmann defiende su sorprendente decisión sobre los cambios

A diferencia de lo ocurrido con Woltemade y el Newcastle, en el VfB Stuttgart todo lo que toca Undav con cualquier parte de su cuerpo se convierte, prácticamente de forma automática, en oro. El jugador de 29 años está cuajando ya la mejor temporada de su carrera y suma actualmente 23 goles y 13 asistencias en 38 partidos oficiales.
Sin embargo, tras la muy comentada entrevista de Nagelsmann a la revista kicker a principios de marzo, surgieron especulaciones de que, a pesar de todo, Undav podría no tener cabida en los planes del seleccionador nacional para el Mundial.
Estas especulaciones se vieron alimentadas por una entrevista de Undav poco después, en la que dijo que Nagelsmann no necesitaba llamarle en ese momento. El seleccionador alemán desmintió de inmediato cualquier rumor sobre una posible relación tensa con Undav en el marco de la convocatoria. Según él, «todo está en perfecto orden».
La relación solo estaría aún mejor si Nagelsmann le diera a Undav la merecida oportunidad de seguir demostrando su valía en la selección nacional el próximo martes contra Ghana. Sin embargo, Nagelsmann no quiso prometer si la estrella del VfB podría incluso formar parte del once inicial.
«Aún no lo hemos decidido. Tenemos que ver cómo salen todos del partido, si todos están bien», dijo Nagelsmann de forma evasiva.