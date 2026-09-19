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El partido Lyon-Rennes, interrumpido después de que el capitán Corentin Tolisso se encarara con aficionados por una pancarta ofensiva
Se desata el caos en el Groupama Stadium
El esperadísimo partido de la Ligue 1 entre el Lyon y el Rennes se vio empañado por importantes altercados en la grada justo antes del descanso. Aunque lo que ocurría sobre el césped había cautivado en un primer momento a la afición local, el ambiente se volvió tóxico por el despliegue de una pancarta controvertida en las gradas. Los informes apuntan a que el mensaje iba dirigido al gran rival del Lyon, el Saint-Etienne, lo que provocó una reacción inmediata de las autoridades del estadio y de los árbitros, que no tardaron en seguir de cerca la situación.
A medida que aumentaba la tensión, el locutor del estadio se vio obligado a intervenir y emitió una advertencia formal en las pantallas gigantes para tratar de frenar el comportamiento que se estaba produciendo. Sin embargo, el mensaje pareció surtir poco efecto en los sectores más frustrados de la grada, ya que los cánticos insultantes siguieron resonando por todo el estadio.
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Tolisso toma cartas en el asunto
En una inusual muestra de liderazgo bajo presión, el capitán del Lyon, Corentin Tolisso, decidió tomar cartas en el asunto para resolver el punto muerto. El excentrocampista del Bayern de Múnich se acercó a la zona del estadio conocida como Virage Nord para mantener una conversación cara a cara con los principales grupos de aficionados.
A pesar de los esfuerzos del capitán por actuar como mediador, los oficiales decidieron que era necesario un periodo de calma para recuperar el control de la situación. El delegado del partido acabó indicando a ambos grupos de jugadores que abandonaran el campo y se dirigieran hacia los vestuarios.
El doblete de Nuamah, eclipsado por los acontecimientos
La interrupción fue especialmente frustrante para el equipo local, dado su clínico rendimiento durante los primeros 45 minutos. Ernest Nuamah había puesto al Lyon en una posición dominante, al firmar un brillante doblete para dar al equipo de Paulo Fonseca una ventaja de 2-0.
El Rennes, cuarto en la Ligue 1 con 10 puntos, dos por delante del Lyon, quinto, perdía por dos goles cuando se desató el drama. Un choque crucial entre rivales por la clasificación europea quedó al instante eclipsado por los problemas de seguridad que detuvieron la primera parte.
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Se reanuda el juego mientras el Lyon busca el segundo puesto
Tras un retraso de 15 minutos, el juego se reanudó por fin y el Lyon tardó poco en restablecer su dominio. Zachary Athekame marcó en el minuto 48 antes de que el capitán Corentin Tolisso anotara el cuarto en el 76 para culminar una gran actuación, dejando al Lyon al borde de una contundente victoria que le llevaría hasta los 11 puntos y le situaría en la segunda plaza, a solo dos puntos del líder de la liga, el Mónaco.
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