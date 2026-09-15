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El partido contra el Villarreal iguala un mínimo histórico mientras los problemas defensivos dejan al equipo de Inigo Perez hundido en la zona de descenso de La Liga
Un derrumbe costoso agrava la mala racha
Gerard Moreno adelantó a los locales en el minuto 29 del partido de la quinta jornada de La Liga disputado en la noche del lunes, antes de que los goles consecutivos de Cucho Hernandez y Natan dieran la vuelta al encuentro antes del descanso. Esa derrota por 2-1 supuso la tercera derrota liguera del Villarreal en la temporada, dejándolo atascado en la 18.ª posición con solo dos puntos en su casillero. Encajar 10 goles en sus primeros cinco partidos iguala el peor arranque defensivo del club en una temporada, registrado previamente en la campaña 2023-24, según ha confirmado Marca.
- ANP
Pérez lamenta el colapso psicológico
Hablando después del partido en el Estadio de la Cerámica, el entrenador Perez destacó la fragilidad mental de su equipo después de que se desmoronara inmediatamente tras encajar el empate. Al valorar el bajón de su equipo en la segunda parte, Perez dijo: "Hasta que marcó el Betis, el partido se estaba desarrollando exactamente como habíamos imaginado. En el momento en que encajamos, nos pasó lo mismo que contra el Depor.
"La segunda parte fue perjudicial para el equipo y para mí como entrenador. Afecta a nuestra confianza y a nuestra fe en nosotros mismos. Recuperarse de una derrota nunca es fácil, pero es aún más difícil cuando te vas con estas sensaciones. No obstante, no tenemos otra opción que seguir adelante."
El entrenador exige mejoras urgentes
El técnico navarro subrayó que hace falta de inmediato un profundo análisis táctico para cumplir con los altos estándares que esperan los aficionados del club.
Al insistir en su determinación por revertir la mala racha, Perez añadió: "No estamos consiguiendo dar a nuestros aficionados lo que queremos darles y lo que se merecen. Esta noche no vamos a dormir bien. Estamos extremadamente decepcionados. Mañana tenemos que recuperar la ilusión, analizar el partido y trabajar para mejorar, para poder encontrar el nivel que estamos buscando".
Y continuó: "Nuestra idea está clara y la hemos mostrado por fases en varios partidos, pero necesito analizarlo todo con mucho cuidado para ver qué debemos cambiar para superar este momento difícil".
El calendario apretado pone a prueba a la plantilla
El equipo de Pérez, que terminó tercero en La Liga la pasada temporada a las órdenes de Marcelino para sellar su regreso a la Liga de Campeones, debe rearmarse con rapidez de cara al viaje del jueves a Málaga. Tres días después llegará otra exigente prueba, cuando reciba al Levante, antes de que la competición doméstica se detenga por el parón internacional. El cuerpo técnico afronta una carrera contrarreloj para recuperar la solidez defensiva antes de que la distancia con la zona media de la tabla aumente de forma significativa.
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