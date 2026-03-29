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El partido Bosnia-Italia mueve 30 millones: las cifras de la FIGC

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¿La clasificación para el próximo Mundial? No solo eso: el Bosnia-Italia vale mucho más.

¿La clasificación para el próximo Mundial, el honor, la alegría para las generaciones que aún no han podido ver la camiseta azul en un Mundial? Sin duda, pero además de eso, el partido Bosnia-Italia, programado para el martes 31 de marzo a partir de las 20:45, vale mucho, pero mucho más.


Es una cuestión de cuentas y de balances; al fin y al cabo, el fútbol es una industria y también las federaciones deben respetar ciertos límites. La FIGC cerró el último balance con déficit, pero las estimaciones, como también ha reiterado el presidente Gravina, cambiarán en función de si se clasifica o no para el Mundial.


Pero, ¿cuánto vale económicamente para Italia el Bosnia-Italia? La cifra, destacada por La Gazzetta dello Sport, ronda los 30 millones.

  • LAS PENALIZACIONES CON LOS PATROCINADORES

    En los contratos de patrocinio firmados en los últimos años por la FIGC (que han experimentado un claro aumento, pasando de los 42 millones del ciclo 2015-18 a unos 70 millones en el 2023-26) figuran cláusulas importantes, entre las que se incluyen algunas positivas y, sobre todo, negativas en caso de clasificarse o no para el Mundial. En concreto, en caso de no clasificarse, las penalizaciones supondrían unos ingresos 9,5 millones de euros menores.

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  • LAS CAMISETAS VENDIDAS

    Además de los patrocinios comerciales, no hay que olvidar el cambio de Puma a Adidas como patrocinador técnico, y también en este caso se ha producido un notable incremento no solo en la remuneración básica (que ha alcanzado los 30-35 millones de euros), sino también en los derechos de autor por los productos vendidos (11 millones en 2024). Para la FIGC, el mercado estadounidense es fundamental y clasificarse para el Mundial garantizaría unos 10 millones adicionales en bonificaciones e ingresos.

  • EL PREMIO DE LA FIFA

    Por último, participar en el Mundial garantiza a las federaciones una prima económica por participación que es proporcional a los resultados. La prima, sumada a los gastos de preparación, asciende a unos 9 millones de euros, que pueden llegar a los 11 millones si se supera la fase de grupos, a 14 millones en cuartos de final, a 18 en semifinales y a 45 millones para el ganador del torneo.

  • 30 MILLONES EN JUEGO

    En total, el partido del martes contra Bosnia supone para Italia unos 30 millones de euros solo en ingresos económicos para la FIGC. A esto hay que añadir los ingresos por derechos televisivos, que se centralizan y no se ven afectados negativamente en caso de no clasificarse, pero que permiten a la FIGC redistribuir sus recursos entre las bases del movimiento.



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