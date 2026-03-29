El partido Bosnia-Italia mueve 30 millones: las cifras de la FIGC

¿La clasificación para el próximo Mundial, el honor, la alegría para las generaciones que aún no han podido ver la camiseta azul en un Mundial? Sin duda, pero además de eso, el partido Bosnia-Italia, programado para el martes 31 de marzo a partir de las 20:45, vale mucho, pero mucho más.





Es una cuestión de cuentas y de balances; al fin y al cabo, el fútbol es una industria y también las federaciones deben respetar ciertos límites. La FIGC cerró el último balance con déficit, pero las estimaciones, como también ha reiterado el presidente Gravina, cambiarán en función de si se clasifica o no para el Mundial.





Pero, ¿cuánto vale económicamente para Italia el Bosnia-Italia? La cifra, destacada por La Gazzetta dello Sport, ronda los 30 millones.