El Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo verbal con el Ajax por el extremo Mika Godts

El Paris Saint-Germain ha dado un paso importante en su planificación de fichajes para este verano al alcanzar un acuerdo verbal con el Ajax por Godts. El gigante francés ha seguido muy de cerca la evolución del talentoso extremo como parte de su estrategia para asegurarse a las mejores promesas jóvenes de Europa.

Según la última información de Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambos clubes han avanzado con rapidez entre bastidores, culminando en un avance decisivo que allana el camino para un posible movimiento a la capital francesa. La inminente llegada subraya el compromiso continuo del club por renovar su plantilla con talento dinámico y de enorme potencial.