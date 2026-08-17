Amaral había seguido a Bisiwu directamente durante la semifinal de la Liga de Campeones juvenil ante el Benfica. Y a pesar de que el jugador no participó demasiado por un problema físico, eso no cambió la convicción de los responsables del Barcelona, que decidieron cerrar la operación por 8 millones de euros, pese a que su valor de mercado era inferior a un millón de euros.

El diario As señaló: «Rego, que siguió los primeros pasos de Bisiwu en el fútbol profesional, considera que el jugador tiene una personalidad tranquila y una gran confianza en sí mismo sin arrogancia, y lo describió como querido dentro del vestuario por su carácter afable».

Añadió que Bisiwu, de 18 años, podría encontrar un vínculo especial con Lamine Yamal, y previó que la estrella del Barcelona desempeñe el papel de «hermano mayor» para él, dado que ambos jugadores pertenecen a la misma generación, a la que definió como «la generación TikTok». Rego cree que Bisiwu posee lo que describió como un talento excepcional, el «Factor X», junto a un carisma que podría ayudarle a integrarse en el ambiente del Barcelona.