Getty
Traducido por
El papel de Harry Kane en la caída del Tottenham explicado por la estrella del Spurs que vivió el último descenso del equipo de la máxima categoría en 1977
El Tottenham no logró conseguir trofeos para Kane, su máximo goleador histórico.
El capitán de Inglaterra, Kane, ayudó al Tottenham a llegar a las finales de la Copa de la Liga y la Liga de Campeones, además de marcar 280 goles para el club que le dio su gran oportunidad. Sin embargo, los grandes títulos se le resistían, y el césped empezaba a parecer más verde en otros lugares.
En 2023 se completó su fichaje por el Bayern de Múnich, donde Kane mantuvo su extraordinario nivel individual con el gigante alemán y ganó la Bundesliga.
La chispa que Kane aportaba se echa mucho de menos en el Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou consiguió la gloria enla Europa League en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin títulos, pero los Spurs han pasado por Thomas Frank y ahora tienen como entrenador interino a Igor Tudor, tras 10 meses en gran parte olvidables.
- Getty
Kane abandonó el barco de los Spurs, que ha comenzado a hundirse.
En estos momentos, solo dos puestos y un punto les separan de la zona de descenso de la Premier League. Micky Stead sabe lo que es sufrir un descenso, ya que lo vivió junto a Glenn Hoddle y Pat Jennings en 1977, y ha hablado con football.london sobre los retos a los que se enfrenta la promoción de 2025-26: «Estoy realmente destrozado por ellos. Los jugadores estarán decepcionados. Todo el mundo está decepcionado. No creo que hayamos tenido la visión necesaria para hacer crecer el club. Lo tenemos todo. Tenemos el estadio, tenemos las instalaciones de entrenamiento, tenemos el ojeador, pero fíjate en lo que pasó con Harry Kane.
Se ha ido a Alemania y esta es su tercera temporada allí. ¿Por qué no pudieron retenerlo los Spurs? Porque quería ganar algo, así que debía saberlo. Allí está marcando goles por diversión y podría haberlo hecho en la Premier League. Es que hay muchos cambios en los Spurs».
¿Qué se siente al sufrir el descenso con el Tottenham?
Stead añadió la inconsistencia que llevó al Tottenham a terminar en el puesto 17 la temporada pasada, y que finalmente le costó el puesto a Postecoglou: «Cuando atraviesas un mal momento, es difícil tener suerte, así que todo se vuelve en tu contra.
Fíjate en el Liverpool esta temporada. Van al campo del Wolves en una mala racha y pierden. Pero luego fíjate en el West Ham. Han tenido algunos buenos resultados y, de repente, parece que podrían salir de ahí».
Han pasado casi 40 años desde que el Tottenham perdió por última vez su posición entre la élite del fútbol inglés, y Stead describe así lo que se siente al sufrir esa humillante caída: «Te sientes mal del estómago, te lo aseguro. Si cometes un error, te sientes fatal.
Por mucho que tus compañeros intenten ayudarte y te digan "no te preocupes" y "sigue adelante", te sientes absolutamente destrozado. Eres un chico joven, jugando en ese equipo. Si juegas con mucha confianza, eres mejor jugador que cuando no la tienes. Eso se ve incluso en los jugadores de primera categoría. En cuanto les afecta un poco la presión y pierden la confianza, ya no son los mismos».
- Getty
Partidos del Tottenham 2025-26: Grandes partidos de la Champions League y la Premier League
Los Spurs, que también vieron partir a Heung-min Son el verano pasado, carecen de jugadores que ostenten la inquebrantable confianza de Kane. Las lesiones no les han ayudado, pero Tudor aún tiene que convencer a una afición descontenta de que es el hombre adecuado para llevar al equipo a buen puerto.
Las cosas tampoco van a ser más fáciles, ya que el Tottenham se prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, a doble partido, que se intercalará con un desplazamiento a Liverpool en la Premier League. A continuación, el 22 de marzo, se enfrentarán al Nottingham Forest en un partido que podría ser decisivo.
Anuncios