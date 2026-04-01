Getty Images Sport
Traducido por
El Palmeiras confirma que rechazó ofertas de 25 millones de euros por un jugador de 16 años al que se compara con Vinicius Jr., mientras el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City se ponen en contacto con su agente
Los grandes clubes europeos se interesan por Eduardo Conceição
La cantera del Allianz Parque no da señales de ralentizarse. Tras las sonadas salidas de Endrick al Real Madrid y de Estevao Willian al Chelsea, el Palmeiras ha identificado a Conceição como la próxima joya de la corona. El delantero de 16 años, que actualmente destaca en la selección sub-20, se ha convertido en objeto de un intenso interés por parte de los grandes de la Premier League.
Según UOL, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City se habrían puesto en contacto con los representantes del jugador. El interés se intensificó durante el prestigioso torneo de la Copinha, donde la explosiva velocidad de Eduardo le valió comparaciones con Vinicius Junior. A pesar de la creciente presión, el Palmeiras mantiene una posición negociadora sólida, tras haber asegurado el futuro del joven con su primer contrato profesional, firmado en enero —con vigencia hasta 2029— y que incluye una asombrosa cláusula de rescisión de 100 millones de euros para clubes fuera de Brasil.
- Getty Images Sport
El Palmeiras confirma que ha rechazado ofertas de 35 millones de euros
Joao Paulo Sampaio, el visionario coordinador de la cantera del Palmeiras, ha confirmado públicamente que el club ya ha rechazado importantes ofertas económicas por el joven. La primera división inglesa es la principal fuente de estas ofertas, ya que los clubes buscan hacerse con el próximo gran talento brasileño antes de que su valor se dispare aún más.
En declaraciones al programa «Fala a Fonte» de ESPN, Sampaio reveló la magnitud del interés: «Allan está en esa lista [de futuras ventas importantes]. Ya hemos recibido ofertas que oscilan entre los 30 y los 35 millones de euros, así que va a ser una venta significativa. Luego está un chico de 16 años de nuestra cantera, Eduardo, que está a punto de jugar en el Campeonato Sudamericano Sub-17 con la selección nacional; también hemos recibido dos ofertas por él de entre 20 y 25 millones de euros, sin contar los bonus. Así que, en mi opinión, estos dos fichajes reforzarán mucho nuestras finanzas».
La búsqueda del próximo Endrick
El Palmeiras ha establecido un claro punto de referencia para la salida de Eduardo. La directiva del club y el entorno del jugador coinciden plenamente en que solo se considerará una transferencia por una cifra superior a los 60 millones de euros, en línea con los precedentes marcados por Endrick y Estevao. Con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros incluida en su contrato, el Verdao no tiene ninguna presión para venderlo a bajo precio.
Eduardo firmó su primer contrato profesional en enero, lo que le mantiene vinculado al club hasta enero de 2029. Este compromiso a largo plazo garantiza que cualquier club de la Premier League interesado tendrá que rascarse el bolsillo para hacerse con los servicios del delantero, que juega constantemente en categorías varias años por encima de su grupo de edad real. Su progresión ha sido meteórica, ya que ha marcado 13 goles en 38 partidos con la selección sub-17, cuando aún podía jugar en la sub-15.
- Getty Images Sport
Un perfil similar al de Vinicius Junior
Lo que hace que Eduardo resulte tan atractivo para equipos como el Manchester City y el Liverpool es un conjunto de habilidades únicas que se caracterizan por su inteligencia táctica y su velocidad pura. Las comparaciones con Vinicius Junior y otros jugadores de renombre que han salido del Palmeiras no se hacen a la ligera, ya que los ojeadores observan en él la misma audacia y frecuencia en el regate que caracterizaban a la estrella del Real Madrid en el Flamengo. Mientras el joven de 16 años se prepara para el Campeonato Sudamericano Sub-17, se espera que su perfil internacional siga creciendo, lo que probablemente desencadenará una guerra de ofertas entre los clubes de élite europeos por un jugador que muchos creen destinado a lo más alto.