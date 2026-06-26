Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si el traspaso se cierra en 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda cifra—, se trata de una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el chollo que le han sacado al City. Nota: A

Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque el campeón del Balón de Oro aún no ha aclarado sus planes, todo indica que este verano volverá a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson sí parece el hombre ideal: es un jugador consolidado en la Premier que la temporada pasada lideró la liga en toques de balón y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en Forest y sin haber disputado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para su titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola genera dudas, es una gran oportunidad para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

Mark Doyle