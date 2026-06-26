El Brighton vuelve a brillar en los traspasos: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, y el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, figura en su punto de mira, en un traspaso independiente tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa de su cesión en el West Ham. Nota: A
Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que el jugador entraba en su último año de contrato. Podría haberse cerrado por unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió presión; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-
Para Van Hecke: Desde su perspectiva, el movimiento tiene sentido. Al no querer renovar con el Brighton, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, lo que agilizará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, ofreciendo una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A
Krishan Davis