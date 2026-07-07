El padre de Neymar le ruega que siga jugando al fútbol ante los rumores de retiro

Neymar ha anunciado su retirada de la selección tras perder 2-1 contra Noruega en el MetLife Stadium. El jugador de 34 años se mostró abatido tras un doblete de Erling Haaland que eliminó a Brasil en octavos, su salida más temprana desde 1990. Aunque marcó un penalti en el descuento y se convirtió en el primer brasileño en llegar a 80 goles, admitió que su ciclo con la camiseta amarilla ha terminado.

Tras el pitido final, visiblemente afectado, declaró en la zona mixta: «Lo intenté, lo intenté. Ahora se ha acabado. Empecé aquí; terminé aquí». Así concluyen 16 años en los que conquistó la Copa de las Confederaciones 2013 y el oro olímpico de 2016.



