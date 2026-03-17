El padre de Max Dowman critica abiertamente al entrenador por atribuirse el mérito del ascenso del joven talento del Arsenal

En declaraciones a talkSPORT, Williams —que ha trabajado en las canteras del Arsenal, el Fulham y los Spurs— afirmó haber sido una «pequeña parte» de ese recorrido durante su etapa como entrenador asistente del equipo sub-12, y dijo: «Debería empezar diciendo que los ojeadores han hecho un trabajo excelente. Yo era el entrenador asistente del equipo sub-12. También pude ver a Max durante dos años, lo cual es solo una pequeña parte de su trayectoria, pero Max siempre ha tenido una gran fuerza para llevar el balón. Eso es algo que siempre le ha gustado, en lo que destaca y que notamos en los entrenamientos».

Sin embargo, Robert recurrió a X para desahogar su frustración: «Escuchar a este tipo, Temisan Williams, afirmando que formó parte del recorrido de Max es realmente un triste intento de autopromoción. Ya le había pedido anteriormente que se abstuviera de hacerlo, pero aun así ha aparecido esta mañana en Talk Sport… Recuerdo que colocó los conos en los entrenamientos unas cuantas veces, pero eso es todo. Tenemos tantos entrenadores fabulosos a los que estamos muy agradecidos. Él, desde luego, no es uno de ellos...»

Tras la polémica, Williams se apresuró a emitir una disculpa pública, en la que declaró: «He hablado con Rob Dowman y me he disculpado ante él y su familia. No volveré a hablar del desarrollo de Max Dowman. Le deseo a Rob Dowman y a su familia mucho éxito».