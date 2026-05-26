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El padre de Mason Greenwood negocia con grandes clubes de la Serie A para un traspaso este verano, mientras el Marsella fija su precio
La Roma se perfila como favorita para fichar a Greenwood
Greenwood, de 24 años, ha marcado 26 goles y dado 11 asistencias en 45 partidos esta temporada con el Marsella, lo que ha despertado el interés de la Roma. Según La Gazzetta dello Sport, el club italiano negocia su fichaje con la ayuda del padre del jugador.
El Marsella, presionado por sus finanzas, necesita vender antes del 30 de junio para cumplir con los requisitos de la DNCG tras quedarse fuera de la Champions.
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El Marsella fija su valor ante el creciente interés europeo
Según se informa, el Marsella ha fijado un precio de venta de 50 millones de euros (42 millones de libras/57 millones de dólares) por Greenwood para evitar ofertas bajas. Su buen estado de forma y su nominación al premio al mejor jugador de la Ligue 1 han elevado su valor.
La Roma no es la única interesada: Juventus, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund también lo siguen, al igual que clubes de Arabia Saudí, aunque Greenwood prefiere quedarse en Europa.
La clasificación de la Roma para la próxima Champions habría reforzado su posición, al igual que la buena relación entre ambos clubes.
Greenwood se pronuncia sobre los rumores sobre su futuro
Pese a la incertidumbre sobre su futuro, Greenwood valoró positivamente su temporada en Francia y su paso por la Ligue 1.
«Esta temporada ha sido a veces difícil a nivel colectivo, sobre todo en los últimos meses, pero a nivel individual creo que he tenido una buena temporada», declaró, según recoge Foot Mercato. «Hay jugadores increíbles en este equipo del año, así que es bonito recibir este trofeo. La Ligue 1 es una liga maravillosa. Jugamos partidos increíbles y, para mí, es una de las mejores ligas en las que he jugado. Espero poder quedarme».
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Se prevé que las negociaciones de verano se intensifiquen
El futuro de Greenwood será uno de los grandes temas del verano en el Marsella, que necesita equilibrar sus finanzas antes de la fecha límite de junio. La Roma lleva la delantera, pero el interés de otros clubes europeos podría complicar las negociaciones. Cualquier acuerdo dependerá de si algún equipo está dispuesto a pagar los 50 millones de euros que pide el Marsella. Greenwood viene de su mejor temporada, así que su situación seguirá acaparando atención durante toda la ventana de fichajes.