El padre de Mason Greenwood negocia con grandes clubes de la Serie A para un traspaso este verano, mientras el Marsella fija su precio

Según se informa, el Marsella ha fijado un precio de venta de 50 millones de euros (42 millones de libras/57 millones de dólares) por Greenwood para evitar ofertas bajas. Su buen estado de forma y su nominación al premio al mejor jugador de la Ligue 1 han elevado su valor.

La Roma no es la única interesada: Juventus, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund también lo siguen, al igual que clubes de Arabia Saudí, aunque Greenwood prefiere quedarse en Europa.

La clasificación de la Roma para la próxima Champions habría reforzado su posición, al igual que la buena relación entre ambos clubes.