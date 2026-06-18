El padre de Lionel Messi, Jorge, «se enfrenta a un problema de salud», mientras la familia critica la «atención mediática irresponsable»

Según ESPN, la familia Messi emitió un comunicado: «Jorge Messi atraviesa un problema de salud. Está bajo supervisión médica y evoluciona favorablemente. Ante las noticias, rumores y especulaciones de las últimas horas, la familia expresa su malestar por la falta de sensibilidad y respeto hacia un asunto privado. Recuerda que solo los familiares directos cuentan con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por ello, toda versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia o de sus canales oficiales debe considerarse inválida e inexacta.

Pedimos responsabilidad, prudencia y respeto: la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deben alimentarse de especulaciones ni de un interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de afecto y respeto recibidas y pedimos que se mantenga la privacidad de Jorge y su familia. Cualquier novedad se comunicará a su debido tiempo por los canales oficiales. Gracias por su comprensión.