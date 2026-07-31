Desde que fichó por el Everton procedente del Marsella en julio de 2024 con un contrato de cinco años, Ndiaye, que ha sumado 44 goles y 23 asistencias a lo largo de su carrera, está priorizando su desarrollo deportivo y sus ambiciones internacionales por encima del beneficio económico, según su padre.

Abdoulaye añadió: "Todavía tiene planes. Sabe que tiene que seguir trabajando más duro. Senegal lo necesita, igual que él necesita a Senegal. Todo lo que hace hoy, lo hace por su país. Sabe que allí puede ganar mucho dinero, pero también cree que su nivel podría bajar.

"No es de los que priorizan el dinero por encima de su carrera. Su objetivo es ganar otra Copa Africana de Naciones con Senegal, ganar el Mundial y, algún día, convertirse en ganador del Balón de Oro. Eso es lo que le motiva hoy".