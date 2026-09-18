El Oxford United ha retirado oficialmente su nueva línea «Campus Clothing» de sus tiendas físicas y de su tienda online después de que la marca desatara una importante polémica por sus asociaciones históricas.

La colección incluía varios artículos que mostraban de forma destacada el texto «United 93» en la parte trasera, un diseño pensado para celebrar el año de fundación del club, 1893.

Sin embargo, la elección de ese texto resultó ser un error de enormes proporciones, ya que refleja directamente el distintivo de llamada del vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión secuestrado implicado en los ataques del 11-S en Estados Unidos.