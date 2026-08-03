El otro rostro del Mundial: un logro saudí en la cima y Marruecos brinda a África una oportunidad dorada

Un informe elaborado por la firma Brand Finance reveló que 21 marcas mundiales, encabezadas por la compañía saudí Aramco, obtuvieron ganancias de 7.200 millones de dólares en el valor de sus marcas gracias al patrocinio del Mundial 2026.

El informe señaló que este valor no representa los beneficios directos ni los ingresos que las empresas obtuvieron durante el torneo, sino que refleja el incremento estimado en el valor financiero de la marca, basándose en el aumento de su nivel de reconocimiento y la mejora de su reputación entre el público, así como en el refuerzo de las oportunidades de crecimiento de sus beneficios futuros como resultado de su vinculación con el Mundial.

El informe también mostró que los sectores de la tecnología, los automóviles, los servicios financieros y los bienes de consumo fueron los más beneficiados por el patrocinio del torneo.

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