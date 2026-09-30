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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El organismo de control del fútbol insinúa que los propietarios del Manchester City podrían enfrentarse a una expulsión severa del fútbol inglés

Manchester City
Premier League

Un organismo supervisor del fútbol en el Reino Unido ha sugerido que los propietarios del Manchester City podrían ser apartados del fútbol inglés tras un veredicto monumental. Con el club declarado culpable de los 115 cargos financieros y de inflar artificialmente sus ingresos en casi 900 millones de libras a lo largo de una década, el nuevo organismo regulador insiste en que utilizará sus poderes para proteger con firmeza la integridad de este deporte.

  • El regulador reacciona al veredicto de culpabilidad

    El presidente del Regulador Independiente del Fútbol, David Kogan, ha advertido de que los propietarios del Manchester City podrían enfrentarse a sanciones severas tras el veredicto del martes. Al abordar las consecuencias en un reportaje de Daily Mail Sport, Kogan afirmó: "La decisión de la comisión independiente plantea cuestiones serias. El IFR tiene competencias para evaluar la idoneidad de propietarios, directores y ejecutivos, y utilizaremos esas competencias cuando proceda, en interés de proteger la sostenibilidad, la honestidad y la integridad del fútbol inglés cuando haya pruebas claras de irregularidades por parte de individuos. Esto incluye tener en cuenta las conclusiones alcanzadas por las ligas. Sin embargo, como el procedimiento entre el Manchester City y la Premier League sigue en curso, esperaremos a que haya nuevos acontecimientos. Esperamos que pueda resolverse rápidamente por el bien de los aficionados. Por ahora, no tenemos más comentarios".

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ingresos artificiales y acuerdos ficticios

    La Premier League emitió un extenso comunicado en el que reveló que el Manchester City ha sido declarado culpable de los 115 cargos relacionados con graves infracciones financieras. El panel independiente concluyó que el club se había apoyado en «contratos ficticios» con socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes. Según las conclusiones, la situación financiera en el estadio fue alterada falsamente en casi 900 millones de libras durante un periodo de nueve años entre 2009 y 2018. Al parecer, las cuotas de patrocinio restantes fueron apuntaladas por el Abu Dhabi United Group, lo que permitió al club presentar cuentas inexactas e incumplir de forma significativa los límites de gasto nacionales y europeos.

  • Comunicados de la Premier League y del club

    El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, explicó la gravedad de la situación al afirmar: "La decisión principal establece los hechos de lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City".

    En respuesta, el club mantuvo su postura desafiante: "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados".

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    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    El Manchester City tiene hasta el viernes para presentar una apelación oficial contra las conclusiones de la comisión independiente. El club agotará todas las vías legales disponibles y sostendrá que el explosivo veredicto contiene errores materiales claros. Con el proceso regulatorio todavía en curso, el mundo del fútbol espera ahora para ver qué sanciones históricas concretas seguirán y si la propuesta expulsión de la propiedad se hace realidad.

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