El Oporto se hace con el exdefensa del Manchester United y la Roma Chris Smalling en una sorprendente llegada como agente libre

El Oporto está a punto de cerrar un sorprendente acuerdo para llevar a Smalling al Estádio do Dragão, según A Bola. Se espera que el central de 36 años, que recientemente puso fin a una etapa en la Saudi Pro League con Al-Fayha, firme un contrato de corta duración que se extenderá hasta la conclusión de la actual campaña. Las informaciones indican que el experimentado defensa ya está en la ciudad para someterse al reconocimiento médico antes de firmar.

La operación supone un impulso importante para Francesco Farioli, que ha estado buscando refuerzos para añadir profundidad y liderazgo a su plantilla. Smalling aporta una gran experiencia al más alto nivel a Portugal, tras haber sumado 31 internacionalidades con Inglaterra y haber representado a su país tanto en el Mundial de 2014 como en la Eurocopa 2016.