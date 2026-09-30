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El Oporto se hace con el exdefensa del Manchester United y la Roma Chris Smalling en una sorprendente llegada como agente libre
El Dragão, listo para la llegada de un veterano
El Oporto está a punto de cerrar un sorprendente acuerdo para llevar a Smalling al Estádio do Dragão, según A Bola. Se espera que el central de 36 años, que recientemente puso fin a una etapa en la Saudi Pro League con Al-Fayha, firme un contrato de corta duración que se extenderá hasta la conclusión de la actual campaña. Las informaciones indican que el experimentado defensa ya está en la ciudad para someterse al reconocimiento médico antes de firmar.
La operación supone un impulso importante para Francesco Farioli, que ha estado buscando refuerzos para añadir profundidad y liderazgo a su plantilla. Smalling aporta una gran experiencia al más alto nivel a Portugal, tras haber sumado 31 internacionalidades con Inglaterra y haber representado a su país tanto en el Mundial de 2014 como en la Eurocopa 2016.
- AFP
Abordar la crisis defensiva
El gigante portugués se vio obligado a acudir al mercado tras una serie de contratiempos físicos en su línea defensiva. Nehuen Perez ha tenido problemas físicos persistentes y, pese a un breve regreso a la acción ante el Manchester City a principios de septiembre, el argentino ha vuelto a quedar apartado. Esto dejó a Farioli con opciones limitadas en el centro de la defensa, lo que llevó al club a explorar el mercado de agentes libres en busca de una solución inmediata.
Smalling encaja en el perfil de un recambio listo para rendir de inmediato y entrar directamente en el once inicial. Durante su etapa en Arabia Saudí, siguió siendo una pieza habitual, con 28 apariciones, y demostró que todavía tiene la resistencia necesaria para una temporada exigente. Su llegada se considera una necesidad táctica para garantizar que el Oporto siga siendo competitivo en todos los frentes mientras Perez continúa con su recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.
Una trayectoria de experiencia al más alto nivel
Smalling es más conocido por su etapa de una década en el Manchester United, donde ganó dos títulos de la Premier League y se consolidó como una presencia fiable a las órdenes de varios entrenadores. Más tarde disfrutó de un exitoso renacer en Italia con la Roma, ganando la primera edición de la UEFA Europa Conference League. A lo largo de su carrera, ha trabajado estrechamente con Jose Mourinho, señalando que el técnico portugués confió en él y le ayudó a crear una mentalidad con la que sentía que podía superar cualquier obstáculo sobre el terreno de juego.
Anteriormente, Smalling ha hablado a menudo sobre el impacto que le causó su rápido ascenso. Anteriormente admitió: "Ni siquiera era el plan D. Lo tenía todo trazado. Ya tenía mis A levels y estaba mirando otros clubes no pertenecientes a la liga cerca de Leicester porque todavía quería jugar".
- AFP
Farioli gana flexibilidad táctica
La incorporación de la exestrella del United da a Farioli el lujo de poder rotar su plantilla durante un calendario cargado de partidos. Con el acuerdo a la espera de ser anunciado de forma inminente, el técnico italiano tendrá a su disposición a un ganador contrastado en el que apoyarse en los encuentros de máxima presión. La directiva del Porto se ha mostrado proactiva en el mercado y recientemente recibió elogios del presidente Andre Villas-Boas por su estrategia de captación, y el fichaje de un internacional consolidado como agente libre encaja con sus objetivos actuales.
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