Según un informe de Sky, el defensa central Edmond Tapsoba también se está planteando dejar el Leverkusen.
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El objetivo está claro: al parecer, la próxima estrella del Bayer 04 Leverkusen quiere marcharse
Según estas informaciones, el jugador de 27 años estaría decidido a abandonar el Werkself al finalizar la temporada actual. Al parecer, el B04 se mostraría abierto a esta posibilidad, siempre y cuando un club interesado pague la correspondiente indemnización por traspaso.
Se menciona la Premier League como destino preferido de Tapsoba. Ya el verano pasado hubo rumores sobre su salida, pero entonces el traspaso fracasó debido a la cantidad de 50 millones de euros que exigía el Bayer.
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Al parecer, el Leverkusen pide 40 millones de euros por Tapsoba
Al parecer, el Leverkusen pediría ahora unos 40 millones de euros por el defensa central, cuyo contrato con el Werkself se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Se entiende que esa cifra es el límite mínimo, por debajo del cual no estarían dispuestos a dejar marchar al jugador de 27 años.
Tapsoba fichó por el Leverkusen en enero de 2020 procedente del Vitoria Guimaraes y se consolidó allí en muy poco tiempo como un titular indiscutible. En la temporada 2023/24, cuando el B04 ganó el doblete de liga y Copa DFB, fue uno de los jugadores clave.
Esta temporada, Tapsoba suma hasta ahora 36 partidos disputados en todas las competiciones. Ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.
Edmond Tapsoba: Estadísticas de la temporada 25/26
Partidos
Goles
Asistencias
36
4
2