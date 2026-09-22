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«El objetivo es ganar el trofeo»: el portero del Ajax Maarten Paes apunta a un histórico triunfo de Indonesia en la Copa ASEAN de la FIFA
El guardameta de Garuda expone su ambición
El inflexible objetivo de Paes de ganar el título señala un ambicioso nuevo capítulo en su trayectoria internacional con Indonesia. El exdestacado del FC Dallas insiste en que su atención está centrada por completo en conquistar un título histórico en el escenario regional. El apasionado ambiente generado desde las gradas no ha hecho más que profundizar su vínculo emocional con la nación a la que ahora llama hogar.
- Getty Images Sport
El portero prioriza el éxito colectivo
La amplia experiencia acumulada entre la Eredivisie y la MLS ha forjado en Paes una mentalidad madura tanto dentro como fuera del campo. A estas alturas de su carrera, el triunfo colectivo con su club y su selección está muy por encima de cualquier ego individual.
Al hablar sobre su evolución en una entrevista con FIFA, Paes declaró: "Todo lo que ha pasado en mi carrera ha pasado por una razón. He crecido y he madurado mucho gracias a ello".
Al explicar cómo sus prioridades se centran ahora estrictamente en las necesidades del equipo, el guardameta continuó: "Mi ego ya no es tan importante. Solo quiero aportar todo lo posible al equipo. Mi principal objetivo es ganar, tanto con la selección como a nivel de clubes".
Al valorar el impacto más amplio del torneo respaldado por la FIFA, Paes añadió: "Es una evolución positiva, no solo para Indonesia, sino para todos los países participantes. Elevará el nivel del fútbol del Sudeste Asiático".
La competencia sana alimenta la ambición
El entorno de élite del Johan Cruyff Arena ha reforzado la mentalidad ganadora del guardameta gracias al trabajo diario junto al internacional alemán Marc-Andre ter Stegen. En el plano internacional, afronta una batalla exigente pero armoniosa con Emil Audero por un puesto de titular bajo las órdenes del seleccionador John Herdman.
Subrayando el valor de una feroz competencia bajo palos, Paes insistió: "Cuanto mejor sea la competencia a la que te enfrentas, más te empuja a convertirte en la mejor versión de ti mismo".
Restando importancia a la rivalidad personal en favor de la gloria nacional, el guardameta añadió: "Cuanto mayor me hago, más importante es para mí que gane Garuda, no yo o Emil".
Reiterando su deseo de levantar un trofeo ante una apasionada afición local, Paes afirmó: "Para mí, el objetivo es ganar el trofeo. Me encantaría levantar el título delante de nuestra propia afición y devolverles todo el apoyo que nos han dado durante los últimos años".
Señalando el torneo regional como trampolín hacia el éxito continental, Paes concluyó: "El primer objetivo es ganar el trofeo aquí y construir una sensación realmente positiva de cara a la Copa Asiática".
- Xinhua
El torneo regional gana impulso
Indonesia acogerá la División 1 de la Copa ASEAN de la FIFA 2026, en la que afrontará partidos de la fase de grupos contra Malasia, Singapur y Bangladesh. El torneo le brinda a Herdman una ventana crucial para afianzar su plan táctico antes de viajar a Arabia Saudí para la Copa Asiática de la AFC de enero. Levantar un gran trofeo ante su afición daría un impulso enorme a la selección de cara a esa prueba continental.
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