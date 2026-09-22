La amplia experiencia acumulada entre la Eredivisie y la MLS ha forjado en Paes una mentalidad madura tanto dentro como fuera del campo. A estas alturas de su carrera, el triunfo colectivo con su club y su selección está muy por encima de cualquier ego individual.

Al hablar sobre su evolución en una entrevista con FIFA, Paes declaró: "Todo lo que ha pasado en mi carrera ha pasado por una razón. He crecido y he madurado mucho gracias a ello".

Al explicar cómo sus prioridades se centran ahora estrictamente en las necesidades del equipo, el guardameta continuó: "Mi ego ya no es tan importante. Solo quiero aportar todo lo posible al equipo. Mi principal objetivo es ganar, tanto con la selección como a nivel de clubes".

Al valorar el impacto más amplio del torneo respaldado por la FIFA, Paes añadió: "Es una evolución positiva, no solo para Indonesia, sino para todos los países participantes. Elevará el nivel del fútbol del Sudeste Asiático".