AFP
Traducido por
«El objetivo del Real Madrid no es ganar la Champions League»: Jose Mourinho rebaja las expectativas antes del duelo contra el Leipzig
Mourinho busca una victoria crucial en la Champions League
Mourinho ha pedido al Madrid máxima concentración de cara al partido de Champions League en el que recibirá al Leipzig en el Santiago Bernabéu. El entrenador advirtió a su plantilla de que no debe subestimar al conjunto alemán pese a su reciente y abultada derrota ante el Bayern de Múnich.
El Real Madrid afronta la tercera jornada de la competición europea tras encadenar tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Mourinho elogió a su equipo por su actuación completa en el último partido, pero recalcó que las victorias anteriores no garantizan nada el miércoles por la noche.
- Getty Images Sport
El Leipzig supone una seria amenaza
Una victoria contra el Leipzig mejoraría considerablemente la posición del Madrid en la fase de liga. Sin embargo, Mourinho insiste en que sus jugadores deben mantener la dinámica y conseguir los tres puntos sobre el terreno de juego. Ante los medios en la Ciudad Real Madrid, Mourinho rechazó la idea de que el Leipzig vaya a ser un rival fácil para su equipo.
«El Leipzig no es el equipo que perdió de forma tan abultada en Múnich», declaró Mourinho en la web oficial del club. «Es el equipo que ganó al PSV, que tiene tres puntos y que quiere clasificarse. Hemos ganado tres partidos en poco tiempo y jugamos muy bien en el último.
«Hicimos un partido muy completo, pero tenemos que seguir. Haber ganado tres partidos no significa que vayamos a ganar el cuarto. Mañana tenemos que jugar y ganar».
Evitar el drama de los playoffs
Cuando le preguntaron si el Real Madrid está entre los favoritos para ganar la competición, Mourinho rechazó de inmediato la idea por considerarla prematura. Insistió en que el objetivo inmediato del club es simplemente clasificarse para las eliminatorias.
«Es demasiado pronto», añadió Mourinho. «El Madrid, en este momento, no tiene como objetivo ganar la Champions. Ahora mismo, el objetivo es clasificarse. Después, si conseguimos los puntos necesarios para lograrlo, el siguiente objetivo será evitar la repesca, que tuvimos que disputar la temporada pasada. Son dos partidos que siempre conllevan tensión y responsabilidad».
«Te sitúan en una eliminatoria y son partidos que se pueden evitar. Pero, viendo la competición, tengo la sensación de que harán falta muchos puntos para evitar la repesca. Vamos paso a paso. Primero tenemos que alcanzar los once puntos que nos permitan clasificarnos y después lo daremos todo para terminar entre los ocho primeros».
- AFP
Con el objetivo de sumar los tres puntos en casa
El equipo de Mourinho ocupa actualmente la novena posición en la clasificación de la Champions League. Hasta ahora ha sumado seis puntos en dos partidos, tras imponerse al Inter de Milán y a la AS Roma. Después de enfrentarse al Leipzig, el Real Madrid centrará su atención en un importante partido de Liga: el Clásico contra el Barcelona.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias