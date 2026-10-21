«El objetivo del Real Madrid no es ganar la Champions League»: Jose Mourinho rebaja las expectativas antes del duelo contra el Leipzig

Una victoria contra el Leipzig mejoraría considerablemente la posición del Madrid en la fase de liga. Sin embargo, Mourinho insiste en que sus jugadores deben mantener la dinámica y conseguir los tres puntos sobre el terreno de juego. Ante los medios en la Ciudad Real Madrid, Mourinho rechazó la idea de que el Leipzig vaya a ser un rival fácil para su equipo.

«El Leipzig no es el equipo que perdió de forma tan abultada en Múnich», declaró Mourinho en la web oficial del club. «Es el equipo que ganó al PSV, que tiene tres puntos y que quiere clasificarse. Hemos ganado tres partidos en poco tiempo y jugamos muy bien en el último.

«Hicimos un partido muy completo, pero tenemos que seguir. Haber ganado tres partidos no significa que vayamos a ganar el cuarto. Mañana tenemos que jugar y ganar».