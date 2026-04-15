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El objetivo del Chelsea y del Barcelona se toma los rumores de fichaje «con sentido del humor», mientras la estrella de la Bundesliga habla abiertamente de su sueño de jugar la Liga de Campeones
Cómo lidiar con el revuelo de los rumores sobre traspasos
El representante del delantero confirmó que el club catalán contactó sobre un posible fichaje. Con una cláusula de rescisión estimada entre 25 y 29 millones de euros, el delantero alemán es una opción atractiva para clubes que buscan reforzar su ataque sin gastar una fortuna.
Su valor ha subido esta temporada, lo que ha avivado los rumores de fichaje por la Premier o La Liga. A pesar del revuelo, el delantero mantiene la calma sobre su futuro en el Rhein-Neckar-Arena.
«Intento mantener el sentido del humor ante todo. Esa es una de mis mayores fortalezas», declaró Asllani a Sky Sport. «Intento mantener la calma. No puedo influir en lo que dice la gente. Solo puedo influir en lo que ocurre sobre el terreno de juego. Allí siempre lo daré todo, siempre daré lo mejor de mí. Al fin y al cabo, también es una buena señal que la gente hable. Porque eso significa que también estoy rindiendo bien. Así que es bueno, pero no me interesa. Salgo al campo y lo doy todo. Hasta la última jornada y luego ya veremos».
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Los grandes clubes europeos se interesan por ella mientras Asllani brilla en Alemania
El joven delantero tiene un contrato con el Hoffenheim hasta 2029, lo que fortalece la posición del club alemán en cualquier negociación. Aun así, el Barcelona no es el único gigante europeo interesado: Chelsea y Tottenham también siguen de cerca su progresión. Su estilo físico y de presión constante encaja con la Premier, por lo que los ojeadores ingleses le siguen de cerca.
Esta temporada ha jugado 30 partidos, marcado 10 goles y dado 9 asistencias, lo que refuerza su reputación como uno de los jóvenes más prometedores del continente.
En busca del sueño de la Liga de Campeones
Asllani, centrado en el Hoffenheim, admite que su gran objetivo es jugar en la Champions League. «La Liga de Campeones es el sueño de cualquier futbolista. Jugar en ella debe ser maravilloso», reconoció. «Se me pone la piel de gallina solo con verla y escuchar el himno. Siempre la veo con mi padre, así que jugar algún día en ella es un gran objetivo que persigo desde niño».
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El factor de la Liga de Campeones en el futuro de Asllani
Su ambición podría decidir qué club gana la pugna por ficharlo. Aunque Chelsea y Tottenham lo valoran, la incertidumbre sobre su participación en competiciones europeas de élite podría ser un obstáculo. Para un jugador que ha superado graves lesiones, la Liga de Campeones es el paso lógico. Actualmente, el Hoffenheim es sexto en la Bundesliga, a cinco puntos del RB Leipzig, cuarto, con solo cinco jornadas por disputarse.