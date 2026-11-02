Según informó el sitio web CaughtOffside, Murillo representa, en cambio, una opción diferente, pero no menos atractiva para el Liverpool. El defensa brasileño de 24 años ya cuenta con experiencia en la Premier League, y se caracteriza por su gran velocidad para recuperar su posición defensiva, su fuerza en los duelos individuales y su confianza a la hora de salir con el balón, ya sea mediante el pase o avanzando con él.
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Al igual que Schlotterbeck, el jugador brasileño encaja en la estrategia del Liverpool en el mercado de fichajes, pero cada uno de ellos tiene cualidades diferentes.
Schlotterbeck parece la opción más cercana desde el punto de vista técnico para suceder a Van Dijk, dada su dependencia de su pierna izquierda, su capacidad para romper las líneas rivales con los pases, además de su personalidad de líder que se desarrolló durante su etapa con el Dortmund.
El defensa alemán tiene 26 años, lo que significa que se acerca a los mejores años de su carrera futbolística, sin necesidad de un largo periodo de desarrollo.
Murillo, por su parte, posee la ventaja de estar ya adaptado a las exigencias de la Premier League, lo que evita al Liverpool el riesgo relacionado con su capacidad para lidiar con la velocidad de la competición, su fortaleza física y su ritmo elevado.
Además, su velocidad será muy útil en un sistema defensivo que exige a los dos centrales avanzar hacia zonas adelantadas del campo y dejar espacios a su espalda.
Pero el principal obstáculo para el Liverpool reside en el posible valor económico de la operación, ya que el Nottingham Forest no afronta presiones económicas que lo empujen a vender a uno de sus jugadores más importantes, especialmente después de haber obtenido una enorme cantidad económica por el traspaso de Elliot Anderson al Manchester City durante el verano. Por lo tanto, la sólida situación contractual de Murillo podría obligar al Liverpool a presentar una oferta económica muy elevada para convencer al Forest de que prescinda de él.
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