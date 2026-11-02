La estrella del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sigue siendo uno de los nombres más destacados entre los candidatos para reforzar la defensa del Liverpool, a pesar de haber renovado su contrato con el Borussia Dortmund a principios de este año.

Schlotterbeck fue un objetivo del Real Madrid durante el pasado mercado de fichajes de verano, antes de sufrir una rotura de ligamentos del tobillo durante el Mundial 2026.

Asimismo, Murillo, estrella del Nottingham Forest, cuenta con el interés del Liverpool, junto a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, y Jules Koundé, jugador del Barcelona.

El Liverpool no ha presentado hasta ahora ninguna oferta oficial para fichar a Schlotterbeck o a Murillo, ya que sus movimientos siguen en la fase de seguimiento de los jugadores, análisis de su rendimiento y evaluación de las posibles condiciones para cerrar los traspasos en el futuro. El contrato de Schlotterbeck con el Dortmund se extiende hasta el año 2031 e incluye, según los informes, una cláusula de rescisión cuyo valor oscila entre los 50 y los 60 millones de euros, que puede ser activada por determinados clubes a partir del verano de 2027.

Al margen de estas condiciones, las estimaciones apuntan a que el Dortmund podría pedir más de 70 millones de euros para desprenderse de su defensa alemán.

Schlotterbeck se ha convertido en uno de los líderes más destacados del Dortmund, gracias a su capacidad para avanzar con el balón y para dar pases desde las líneas defensivas, además de su fuerza en los duelos y su superioridad en el juego aéreo.

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