La cúpula del Bernabéu se está moviendo con rapidez para asegurar el futuro a largo plazo del jugador y alejar cualquier interés persistente de la Premier League. El lunes, Sky Sports News informó de que esta semana se celebrarán nuevas conversaciones sobre su futuro entre el Real Madrid y sus representantes. El club quiere evitar cualquier incertidumbre en torno a su estrella, especialmente cuando solo queda un año de su contrato actual.

El presidente del club, Florentino Pérez, está implicado personalmente y ha expresado públicamente su deseo de que Vinicius siga a largo plazo. El Madrid tampoco quiere que agote su contrato hasta quedar como agente libre, dado que su valor está estimado en alrededor de 137 millones de libras.