Tras permitir que Mohamed Salah se marchara como agente libre en el último año de su contrato, los pesos pesados de la Premier League de Merseyside sabían desde hace tiempo que necesitaban refuerzos en su parcela ofensiva.

Con el nuevo técnico Andoni Iraola al mando, el prometedor español Victor Munoz fue arrebatado a Osasuna, mientras se desembolsaron 123 millones de libras (164 millones de dólares) para hacerse con el internacional francés Bradley Barcola, ganador de la Champions League, en su adiós al Paris Saint-Germain.

Tanto esos dos fichajes, junto al neerlandés Cody Gakpo y la joven perla Rio Ngumoha, prefieren partir desde la izquierda. Se intentó encontrar un relevo para Salah, con ofertas presentadas por Minteh y la estrella del Crystal Palace Ismaila Sarr.

Se dice que el Brighton rechazó 50 millones de libras (67 millones de dólares) y 60 millones de libras (80 millones de dólares), ya que espera una cifra más cercana a los 70 millones de libras (94 millones de dólares), y Minteh aún no ha podido jugar con el equipo de Fabian Hurzeler en 2026-27 después de sufrir una lesión de tobillo durante la pretemporada que requirió cirugía.