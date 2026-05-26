¿El nuevo Steven Gerrard? Cómo la leyenda del Liverpool inspiró a Declan Rice para convertirse en el mejor centrocampista del Arsenal y de Inglaterra

Mikel Arteta suele describir a su director de juego con originalidad y lo compara con el «faro» del Arsenal. Sin embargo, Rice se ve a sí mismo siguiendo el modelo de una leyenda de la Premier League.

En una entrevista con uefa.com, el jugador de 27 años admite que ha estudiado el juego de Gerrard para imitar su capacidad de influir en los partidos en ambos extremos del campo.

«Arteta me ha convertido en un centrocampista más completo, capaz de hacer un poco de todo», explica Rice. «Oí a Steven Gerrard decir que, cuando jugaba, se veía como un mediocampista que podía hacer un poco de todo. Yo diría lo mismo: puedo aportar en ataque y en defensa. Si debo quedarme atrás y ayudar a la defensa, lo hago; si tengo que subir y apoyar en ataque, también».



