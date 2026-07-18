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El nuevo seleccionador de Croacia ruega a Luka Modric que siga jugando con la selección tras la inesperada derrota en el Mundial
Bilic vuelve a dirigir a Croacia
Slaven Bilic es el nuevo seleccionador de Croacia. Su llegada pone fin al ciclo de Zlatko Dalic, quien renunció tras el Mundial después de nueve años al frente del equipo.
Es su segundo ciclo al frente de la selección, tras dirigirla entre 2006 y 2012.
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El futuro de Modric es prioritario.
En su presentación, Bilic marcó sus prioridades y habló del futuro de Luka Modric en la selección. Aseguró que no habrá presión, solo respeto.
«Primero debo organizar la sede, que aún requiere algunos ajustes. Luego hablaré con los jugadores, sobre todo con Luka. Todos sabemos quién es. La decisión es suya, pues representa mucho para el fútbol y para la selección. Es más que el mejor jugador de nuestra historia», afirmó Bilic.
El contacto con Modric nunca se ha interrumpido
Bilic reveló un detalle desconocido sobre su relación con el centrocampista del Milan: nunca perdieron el contacto pese al cambio de dirección del equipo. «Ya hablé con él hace un año. Ahora volveré a hablar y, por supuesto, me gustaría que siguiera en la selección, pero la decisión es suya», afirmó Bilic.
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El Milán también quiere que Modric se quede.
El futuro de Modric mantiene en vilo a Croacia y es uno de los principales temas de conversación en la Serie A. El Milan espera con impaciencia una respuesta definitiva del veterano centrocampista sobre su futuro en el club.
Los rossoneri hacen todo lo posible para que se quede un año más: el propietario Gerry Cardinale y el entrenador Rubén Amorim le exponen el nuevo proyecto en persona.
Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, se había informado de que el centrocampista, que cumplirá 41 años en septiembre, se retiraría tras el Mundial, pero la posibilidad de que ejerza la opción de prorrogar su contrato sigue viva.
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