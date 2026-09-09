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El nuevo San Siro valdrá 2.150 millones; para Inter y Milan, una plusvalía de 265 millones: así es cuándo se presentará en primicia

Inter Milán
AC Milán

El impulso de Milan e Inter para completar el proyecto a tiempo para la Eurocopa 2032. Y en octubre se desvelará la fachada

Inter y Milan han presentado en el Ayuntamiento «el informe económico de viabilidad» para el nuevo recinto que se levantará en la capital lombarda. El nuevo estadio, cuando esté terminado en 2032valdrá la extraordinaria cifra de 2.149 millones. Los dos equipos calculan que generarán 418 millones en el mercado gracias al recinto deportivo, pero también a las oficinas, los hoteles y los espacios comerciales. Lamacrooperación inmobiliaria debería garantizar a los clubes una plusvalía de 265 millones.

Unas cifras que permitirán a ambas entidades acercarse a la Premier League y a la Bundesliga en términos de ingresos o facturación. O al menos reducir la enorme brecha que se ha acumulado en los últimos 20 años.

  • Confianza pese a la burocracia

    Los últimos meses han traído una importante aceleración burocrática para el proyecto del nuevo San Siro, impulsada por la sociedad conjunta Stadio San Siro S.p.A. creada por Inter y Milan. A finales de agosto, los clubes presentaron en Palazzo Marino el plan económico definitivo para todo el «compendio inmobiliario». La propiedad del compendio ya no será del Ayuntamiento. La cifra estimada por la Agencia Tributaria para la recompra del área por parte de los equipos es de 175 millones de euros. Milan e Inter continúan, confiados, con el trabajo técnico-burocrático que prepara el terreno para el nuevo y futurista estadio en la ciudad.

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  • OBJETIVO EURO 2032

    El inicio de las obras está previsto en 2027 y su conclusión en 2031, con la inauguración fijada para la Eurocopa de 2032. Sin embargo, a día de hoy no hay certeza de que en el torneo del Campeonato de Europa esté también el nuevo San Siro que debe construirse mientras tanto. El único camino a seguir es avanzar con el plan, cumpliendo todas las fases como si fueran tablas de la ley. Está claro que existen variables incontrolables, trampas previsibles que esquivar, además de la lluvia de recursos destinada a caer sobre el proyecto

  • Previa de octubre

    Inter y Milan están listos para presentar las columnas vertebrales del proyecto, empezando a alejar el halo de misterio para crear conciencia de lo que será un giro histórico: ya en octubre está previsto un adelanto de la fachada del nuevo San Siro, incluso antes de que comiencen los trabajos de preparación de las futuras obras.

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