Inter y Milan han presentado en el Ayuntamiento «el informe económico de viabilidad» para el nuevo recinto que se levantará en la capital lombarda. El nuevo estadio, cuando esté terminado en 2032, valdrá la extraordinaria cifra de 2.149 millones. Los dos equipos calculan que generarán 418 millones en el mercado gracias al recinto deportivo, pero también a las oficinas, los hoteles y los espacios comerciales. Lamacrooperación inmobiliaria debería garantizar a los clubes una plusvalía de 265 millones.

Unas cifras que permitirán a ambas entidades acercarse a la Premier League y a la Bundesliga en términos de ingresos o facturación. O al menos reducir la enorme brecha que se ha acumulado en los últimos 20 años.