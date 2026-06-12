El nuevo Ronaldo... ¿Nacerá en el Mundial de Estados Unidos un nuevo fenómeno brasileño?

Cada generación brasileña tiene un jugador que destaca antes de tocar el balón: llega rodeado de expectativas y comparaciones.

Con el inicio de la Copa del Mundo de 2026, un nuevo nombre resuena entre la afición y la prensa, no solo por sus logros actuales, sino por lo que muchos creen que aún puede conseguir.

Lee también... Entre el escándalo y la historia... ¿Cómo puede la selección saudí evitar el mal inicio?

Brasil suele forjar estrellas en los escenarios más grandes, y el Mundial es donde los talentos se vuelven leyendas o ven sus sueños desvanecerse por la presión.

Y, en medio de todo ello, un joven de apenas 18 años se alista para su primera gran prueba: el letal delantero Endrick.