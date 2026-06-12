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El nuevo Ronaldo... ¿Nacerá en el Mundial de Estados Unidos un nuevo fenómeno brasileño?

FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Endrick
Brasil
Marruecos
EE. UU.

¿Se producirá el milagro?

Cada generación brasileña tiene un jugador que destaca antes de tocar el balón: llega rodeado de expectativas y comparaciones.

Con el inicio de la Copa del Mundo de 2026, un nuevo nombre resuena entre la afición y la prensa, no solo por sus logros actuales, sino por lo que muchos creen que aún puede conseguir.

Lee también... Entre el escándalo y la historia... ¿Cómo puede la selección saudí evitar el mal inicio?

Brasil suele forjar estrellas en los escenarios más grandes, y el Mundial es donde los talentos se vuelven leyendas o ven sus sueños desvanecerse por la presión.

Y, en medio de todo ello, un joven de apenas 18 años se alista para su primera gran prueba: el letal delantero Endrick.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ronaldo sigue sin desaparecer del panorama

    Desde que Endrick destacó en Brasil, se le compara con Ronaldo Nazário: misma posición, misma nacionalidad y un ascenso fulgurante que ya generó gran expectación.

    Ronaldo debutó en un Mundial muy joven y dejó una huella histórica; eso hace que algunos vean en Endrick una posible réplica de aquella historia que empezó discreta y estalló en la mayor舞台 del mundo.

    Ronaldo integró la lista de Brasil para el Mundial de 1994, pero no jugó por su juventud (17 años). Tuvo su oportunidad en 1998, con 21.

    En esa edición brilló, llevó a la Seleção a la final, donde cayó ante Francia (1-3), y marcó cuatro goles que lo convirtieron en el centro de todas las miradas.

    Sin embargo, esta comparación es un arma de doble filo: le brinda enorme repercusión mediática, pero también lo somete a una presión implacable, pues el Mundial solo valora lo que ocurre en el campo.

    • Anuncios
  • WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    El fenómeno brilla en el cielo del Mundial

    Ronaldo Nazário jugó cuatro Mundiales con Brasil y marcó historia con sus goles y su influencia en la «Seleção».

    En 1994 (Estados Unidos) tenía 17 años y no jugó, aunque Brasil ganó el título.

    En Francia 1998 brilló, marcó cuatro goles y llevó a Brasil a la final, que perdieron ante los anfitriones.

    En 2002 (Corea del Sur y Japón) marcó 8 goles, fue máximo goleador y guió a Brasil a su quinto título.

    En Alemania 2006 anotó tres más y se convirtió en el máximo goleador de la historia con 15 tantos, marca que luego superó Miroslav Klose (16).

  • La oportunidad de tu vida... Un Mundial que no perdona los errores

    Endrick llega al Mundial 2026 con solo 18 años. En la selección brasileña la edad no es excusa, sino una prueba de su preparación.

    Se espera que tenga minutos clave, ya sea como suplente o como opción ofensiva en momentos decisivos, así que cada toque suyo estará bajo la lupa.

    En una Copa del Mundo, una jugada puede convertirlo en héroe o en duda, por lo que su debut va más allá de una simple “primera aparición”.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿El inicio de una historia o solo una etapa?

    En el fútbol, algunos nombres llegan para quedarse, mientras que otros brillan un instante y se desvanecen bajo el peso de las expectativas. Hoy, Endrick está en la encrucijada.

    El Mundial de 2026 puede marcar el inicio de una nueva estrella o ser solo la primera prueba de un camino que necesita más tiempo y paciencia que flashes.

    Durante el torneo seguiremos preguntándonos: ¿nace un fenómeno o solo da sus primeros pasos?

World Cup
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