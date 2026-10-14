Un nuevo Perugia, nacido a pocos días del primer compromiso oficial de la temporada y «armado» para volver a hacer disfrutar al público en el estadio. Hace poco concluyó la operación que permitió a Alessandro Gaucci hacerse con la propiedad del club a través del grupo «ArenaCuri» y convertirse así en su principal cara visible. A la espera de poder asumir la presidencia. Es un regreso al pasado para la afición del Perugia, que, tantos años después, aún guarda en el corazón las gestas de Luciano, el padre de Alessandro, propietario del Perugia de los Milagros, por cuyas filas pasaron jugadores de la talla de Hidetoshi Nakata, Milan Rapaic y Zisis Vryzas, por citar solo algunos.
El nuevo Perugia de Alessandro Gaucci: espectáculo, renacimiento, polémicas y la suspensión
EL CAMBIO DE PROPIEDAD
El grupo inversor y Javier Faroni, ya ex máximo responsable del club, habían firmado «el contrato preliminar para la cesión de la totalidad de las participaciones» el pasado 3 de agosto, con el fin de que la nueva directiva pudiera moverse de inmediato en el mercado de fichajes y formar un equipo capaz de competir en la Lega Pro y pelear por los puestos de playoff. «Tenemos que rehacer casi toda la plantilla, no quedan muchos jugadores», había afirmado Gaucci. Para el banquillo, en lugar del destituido Giovanni Tedesco (jugador emblemático que disputó un total de 183 partidos con la camiseta blanca y roja), se recurrió a Aimo Diana, a quien se le proporcionaron numerosos refuerzos en poco tiempo.
LOS REFUERZOS PARA DIANA
La directiva, en particular, ha querido formar una plantilla heterogénea fichando tanto a jugadores experimentados, capaces de aportar desde el primer momento, como a jóvenes promesas a las que desarrollar y dar valor. En el primer grupo figuran, por ejemplo, el centrocampista de 32 años Elvis Kabashi (que ya trabajó con Diana en Renate y Reggio Emilia), el delantero de 30 años Pelle van Amersfoort (ex del Heerenveen) y el extremo de 28 años Andrea Cisco (cedido por el Union Brescia). En cambio, tienen 20 años el portero Radoslaw Zelezny (procedente de la Roma), el lateral izquierdo Dimitar Papazov (Bologna) y el mediocentro Gabriele Conti (procedente de la Fiorentina).
EL RENDIMIENTO DEL PERUGIA
El debut en el campo, que tuvo lugar el 15 de agosto con motivo de la primera ronda de la Copa Italia, fue negativo y supuso la eliminación del torneo. En la liga, en cambio, los de Umbría arrancaron bien y encadenaron tres resultados favorables consecutivos: dos victorias ante el Ostiamare y el Pineto, separadas por un empate a domicilio en el campo de la Vis Pesaro. Después, llegaron tres derrotas seguidas ante el Ravenna, el Spezia y el Grosseto y las victorias contra la Reggiana y el Gubbio. Por último, el domingo, los hombres de Diana cayeron ante el Vado al término de un partido que desató varias polémicas y la ira de Gaucci contra el árbitro Vincenzi («no actuó de buena fe»). Unas palabras que le salieron caras al propio Gaucci, inhabilitado durante tres meses por el juez deportivo.
LA POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO
El Perugia ocupa actualmente el octavo puesto del grupo B de la Serie C con 13 puntos, a una distancia sideral del líder Spezia (25), pero en plena zona de playoff. La directiva espera que el rendimiento del equipo mejore con el paso de las semanas, a la espera del mercado de invierno. «El mercado de enero será importante», dijo Gaucci en agosto. «Si estamos arriba, ya hemos acordado con los socios que volveremos a abrir la cartera para dar un nuevo impulso. Tenemos que volver a soñar». Gaucci, además, ha inyectado 800.000 euros en las arcas del club para sanear las cuentas y garantizar su estabilidad económica y financiera. Más adelante se intentará ampliar el proyecto con la creación de una academia internacional y la construcción de un campo cubierto. El Perugia ha dado un salto al pasado para soñar con un futuro glorioso siguiendo la estela de la familia Gaucci. Las polémicas y los espectáculos en las ruedas de prensa, sin duda, no faltarán.
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