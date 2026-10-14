El nuevo Perugia de Alessandro Gaucci: espectáculo, renacimiento, polémicas y la suspensión

El Perugia ocupa actualmente el octavo puesto del grupo B de la Serie C con 13 puntos, a una distancia sideral del líder Spezia (25), pero en plena zona de playoff. La directiva espera que el rendimiento del equipo mejore con el paso de las semanas, a la espera del mercado de invierno. «El mercado de enero será importante», dijo Gaucci en agosto. «Si estamos arriba, ya hemos acordado con los socios que volveremos a abrir la cartera para dar un nuevo impulso. Tenemos que volver a soñar». Gaucci, además, ha inyectado 800.000 euros en las arcas del club para sanear las cuentas y garantizar su estabilidad económica y financiera. Más adelante se intentará ampliar el proyecto con la creación de una academia internacional y la construcción de un campo cubierto. El Perugia ha dado un salto al pasado para soñar con un futuro glorioso siguiendo la estela de la familia Gaucci. Las polémicas y los espectáculos en las ruedas de prensa, sin duda, no faltarán.