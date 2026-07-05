El Milan está gestionando un mercado de fichajes sensato y oportuno. En los últimos años el club rossonero dejaba los fichajes más importantes para el final o no los cerraba. Esta vez ha empezado fuerte con Gonçalo Ramos y en las próximas horas podría cerrar a Mario Gila: un defensa sólido, acostumbrado a la Serie A, con carisma y personalidad, justo lo que se necesita en Milanello.
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El nuevo Milan ilusiona: Mario Gila mejora a Tomori. Se necesitan 5 salidas para fichar a 4 jugadores y contentar a Amorim
ES MEJOR QUE MAÑANA
Gila, mejor que Tomori como lateral derecho, destacapor susalida de balón limpia. Pavlovic, a la espera del pivote central, es clave para Amorim.
UN EQUIPO A LA MEDIDA DE AMORIM
Para el Milan es clave construir una plantilla a la medida de su entrenador, algo que no se ha hecho en los últimos años. La temporada pasada, muchas de las peticiones de Allegri quedaron sin respuesta. Antes tampoco se escuchó a Fonseca, a quien Ibrahimovic instó a centrarse solo en entrenar. Ahora, con cautela, parece haber una planificación conjunta con el técnico. Si este mercado de fichajes será grande y si nacerá un equipo importante lo valoraremos más adelante. De momento, Gonçalo Ramos y Gila, si llegan, son un excelente punto de partida.
TRANSFERENCIAS FUNDAMENTALES
La campaña de ventas será clave para obtener recursos. El Milan ha fichado caro, pero ahora los directivos deben maximizar los ingresos con las salidas. Hablamos de Leao, Loftus-Cheek, Fofana, Giménez y Tomori, entre otros. Después llegará el turno de las incorporaciones: Amorim necesita un central, un centrocampista, un lateral izquierdo y un suplente para Gonçalo. Hay mucho trabajo por delante, pero el Milan ha empezado con buen pie.
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