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El nuevo lateral del Chelsea, el sustituto de Anthony Gordon en el Newcastle y 10 fichajes de la Premier League que quizá te hayas perdido durante el Mundial

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El mercado de fichajes suele acaparar las últimas páginas de los periódicos en verano, pero en años de gran torneo pasa a un segundo plano. Sin embargo, el negocio nunca duerme: durante el Mundial 2026 se cerraron varios acuerdos que pasaron desapercibidos. Tras cinco semanas y media y 104 partidos, el torneo ha terminado, así que la atención vuelve a las idas y venidas de los clubes.

La Premier League vuelve a gastar una fortuna. El Tottenham fichó a Sandro Tonali y Mateus Fernandes; Elliot Anderson pasó del Nottingham Forest al Manchester City por una cifra elevada; y el Chelsea pagó 117 millones de libras (157 millones de dólares) al Aston Villa por Morgan Rogers, el británico más caro de la historia.

Sin embargo, no solo los grandes clubes han gastado fuerte este verano; también se concretaron fichajes menos sonados mientras todos seguían el torneo del otro lado del charco.

A continuación, 10 fichajes de la Premier que quizá te hayas perdido durante el Mundial.

  • Emersonn (del Toulouse al Ipswich Town, 26,5 millones de libras)

    El Ipswich batió su récord de traspasos durante el Mundial, tras volver a la Premier League, fichando al joven delantero brasileño Emersonn (con dos «n») al Toulouse por 26,5 millones de libras (35,5 millones de dólares).

    Es un fichaje arriesgado: el jugador, de 22 años, aún no ha demostrado su valía en la Premier y la temporada pasada marcó seis goles y dio dos asistencias. Si a eso sumamos el posible descenso en 2026-27, la presión para que rinda es enorme.

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  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    Joao Gomes (del Wolverhampton al Aston Villa, 38 millones de libras)

    Aunque el fichaje se anunció tras la final del Mundial, el Aston Villa cerró el acuerdo durante el torneo. El club de las Midlands, rápido ante la salida de Youri Tielemans al Manchester United, incorporó a Joao Gomes, procedente de los Wolves recién descendidos.

    Los 38 millones de libras (51 millones de dólares) pueden parecer muchos, pero Gomes es internacional con Brasil y ya rindió en la Premier con el Wolves. Es un centrocampista ordenado que disfruta de la intensidad en el tackle; no reemplaza directamente al más ofensivo Tielemans, pero Unai Emery confía en que, a sus 25 años, pueda seguir creciendo en un equipo más fluido. Le sigue Johan Manzambi, fichaje récord del club: el internacional suizo, por el que se pagaron 70 millones de euros (60 millones de libras/80 millones de dólares), llega del Friburgo.

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (del Leeds United al Arsenal, libre)

    El Arsenal ha fichado a Illan Meslier como portero suplente. El francés, de 26 años, llegó gratis tras dejar el Leeds. Su fichaje genera dudas por los errores que cometió en sus últimos meses en Elland Road.

    Aún no se sabe si será el segundo o tercer portero, tras David Raya, mientras se define el futuro de Kepa Arrizabalaga. Se informa que el Arsenal no pondrá trabas al exguardameta del Chelsea, de 31 años, si llega una oferta.

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  • Oscar Mingueza (del Celta de Vigo al Crystal Palace, libre)

    Mientras todos miraban a Norteamérica, el Crystal Palace fichó a Óscar Mingueza, libre tras dejar el Celta de Vigo.

    Formado en La Masía, ha brillado en La Liga los últimos 18 meses y se le vinculó con Arsenal y Juventus antes de llegar al sur de Londres. Aunque no estuvo en la selección campeona del mundo, este internacional de 27 años aporta versatilidad y experiencia. Un fichaje muy acertado.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra ficha por el Chelsea (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    El primer fichaje de Xabi Alonso en el Chelsea es Marco Palestra, lateral del Atalanta que quizá no conozcas si no sigues la Serie A. Este verano, los Blues lo arrebataron al Inter en 24 horas, pagando más de lo que ofrecían los campeones del Scudetto.

    El versátil lateral, nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras brillar cedido en el Cagliari, llegó a Stamford Bridge por 47 millones de libras (62 millones de dólares). Alonso habría dado el visto bueno, pues su polivalencia encaja a la perfección en los sistemas de tres o cuatro defensas que prefiere el técnico español.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Álvaro Rodríguez (del Elche al Bournemouth, 26 millones de libras)

    El Bournemouth, conocido por fichar jóvenes talentos, ha incorporado al delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, de 22 años, procedente del Elche. Formado en la cantera del Real Madrid, Rodríguez brilló la temporada pasada pese al casi descenso de su equipo.

    El Bournemouth ha invertido 26 millones de libras (34 millones de dólares) por sus servicios y confía en que pueda mantener ese nivel en la Premier League, donde podría reemplazar a la promesa de 20 años Eli Junior Kroupi, seguido por los «seis grandes».

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Touré (del Hoffenheim al Newcastle, 43 millones de libras)

    En cuanto a imagen de marca y fichajes de renombre, el mercado del Newcastle volvió a no ir según lo previsto. Los Magpies se quedaron sin varios objetivos clave por segundo verano consecutivo tras la pesadilla de 2025, entre ellos Víctor Muñoz, que fichó por el Liverpool, y Manzambi, que firmó por el Aston Villa.

    Aun así, el conjunto del Tyneside ha fichado a varios jóvenes prometedores, destacando el extremo marfileño del Hoffenheim, Bazoumana Touré. El club pagó 43 millones de libras (57 millones de dólares) por este extremo de 20 años, que sumó 12 asistencias en Alemania la pasada temporada y brilló con Costa de Marfil en el Mundial junto a Yan Diomande.

    Poco después llegó el centrocampista del Ajax Sean Steur, de 18 años, por 23 millones de libras (31 millones de dólares).

  • Callum Wilson (del West Ham al Brentford, gratis)

    Aunque el West Ham descendió, el veterano delantero Callum Wilson se marcha tras acabar su contrato de un año y firma con el Brentford por pocos meses. Llega procedente del Burnley, también descendido, en un fichaje valorado en 20 millones de libras (27 millones de dólares), tras Jaidon Anthony.

    Probablemente será suplente de Igor Thiago tras su gran temporada 2025-26 y la posterior convocatoria con Brasil para el Mundial. El inglés busca llegar a 100 goles en la Premier: ya tiene 95.

  • Harry Wilson (del Fulham al Leeds United, traspaso gratuito)

    ¿Podría ser este uno de los fichajes estrella de la Premier League de este verano? Varios clubes de primera fila buscaban fichar a Harry Wilson tras acabar su contrato con el Fulham y una gran temporada en la que marcó 11 goles y dio 8 asistencias.

    Contra todo pronóstico, el Leeds ganó la puja y lo fichó gratis. Al presentarlo, el club de Yorkshire reveló que el delantero había rechazado «varias ofertas» para sumarse a su proyecto. Entre los pretendientes figuraba el Aston Villa, que ya está clasificado para la Liga de Campeones.

    Además, adelantándose de nuevo a sus rivales, ficharon al central bosnio Tarik Muharemovic, del Sassuolo, tras su buen Mundial.

  • Zadok Yohanna (del AIK al Brighton, 26 millones de libras)

    Es normal que no conozcas a Zadok Yohanna (¡nosotros tampoco!), pero podría ser la última joya de los cerebros del rentable modelo del Brighton. El extremo nigeriano no salió barato, pero su alto potencial lo justifica.

    Llegó este verano del AIK de Estocolmo por 26 millones de libras (34 millones de dólares), una cifra que podría reportar una buena plusvalía en el futuro. El joven de 19 años ya había participado en nueve goles en solo 12 partidos de la temporada 2026 de la liga sueca (que se juega de abril a noviembre) antes de unirse a los Seagulls, que, además, reforzaron su defensa con Pascal Struijk, del Leeds, y Luka Vuskovic, promesa del Tottenham.