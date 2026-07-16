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El nuevo fichaje del Manchester United está listo para demostrar su talento: el centrocampista de 18 años llega por fin a Old Trafford
Una llegada muy esperada a Carrington
Orozco y el Manchester United ya pueden respirar aliviados: tras nueve meses de espera, el centrocampista colombiano, fichado al Fortaleza CEIF, podrá por fin viajar a Inglaterra. La normativa sobre traspasos de menores le obligaba a quedarse en Colombia hasta cumplir 18 años.
Ahora, con todos los trámites listos, se unirá a la academia de Carrington, según confirma el Manchester Evening News. La directiva aún debate si empezará en la cantera o si su talento le permite entrenar de inmediato con el primer equipo bajo la supervisión de Michael Carrick y su cuerpo técnico.
Orozco habla sobre sus ambiciones en el United
En declaraciones a ESPN Colombia sobre su fichaje, Orozco se mostró seguro de su capacidad para afrontar el fútbol europeo. «Mis puntos fuertes son el físico y la técnica. Con el don que Dios me dio, no debería ser muy difícil; solo necesito adaptarme, y soy joven para hacerlo».
Ya se concentra en los aspectos prácticos para triunfar en un club como el United y destaca la comunicación como prioridad: «Espero aprender mucho inglés. Cuando estuve allí, me di cuenta de lo importante que es», añadió. «Quiero llegar y aprender lo más rápido posible. Eso es lo que se necesita para demostrar mi nivel y todo lo que soy capaz de hacer. Quiero adaptarme cuanto antes a todo lo que se me presente».
La estrategia de Ineos en la práctica
El fichaje de Orozco muestra la política de fichajes de Ineos desde que tomó el control en Old Trafford. El club prefiere jóvenes promesas de mercados emergentes antes de que sus precios suban, en lugar de perseguir superestrellas. Esta línea se ve en los fichajes de Sekou Kone y Diego León.
- AFP
Siguiendo los pasos de Falcao en Old Trafford
La llegada de Orozco recuerda a Radamel Falcao, único colombiano que vistió la camiseta del Manchester United. Falcao jugó en la temporada 2014-15, pero una lesión previa a su fichaje mermó su rendimiento, por lo que el United no hizo efectiva su compra al final de la campaña.
Ahora, con solo 18 años, Orozco busca ganarse un lugar en uno de los clubes más históricos del fútbol mundial y convertirse en el próximo colombiano en dejar huella en Old Trafford.
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