Atlanta City FC
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El nuevo equipo de expansión de la NWSL desvela su nombre, «Atlanta City FC», con el debut del equipo previsto para 2028
- Andreas Beil
El club de la NWSL de Atlanta, llamado «Atlanta City FC»
Atlanta recibió en 2025 la 17.ª franquicia de expansión de la NWSL y, el lunes, los titulares de depósitos de los miembros fundadores de Atlanta, los asociados de AMBSE y dirigentes locales desvelaron el proceso y el resultado final del nombre, el escudo y los colores del club.
«Inspirado en el alma de Atlanta, este club fue creado para representar a una ciudad definida por la resiliencia, la cultura, la innovación y la ambición. Más que un club de fútbol profesional, Atlanta City FC servirá como una fuerza unificadora para las comunidades de toda la región, al tiempo que impulsará el crecimiento continuo del deporte femenino en una de las ciudades más dinámicas del país», afirmó Atlanta City FC en el anuncio oficial.
Tanto el nombre como el escudo fueron diseñados como homenaje a Atlanta por ser una ciudad de «creadores, constructores y visionarios», con una rica historia y colores atrevidos.
«Cuando se nos concedió una franquicia de la NWSL, nuestro objetivo era construir un club de talla mundial con una marca que reflejara la fortaleza, la diversidad y el espíritu de nuestra ciudad», dijo Arthur M. Blank, propietario y presidente de Blank Family of Businesses. «Tras un amplio proceso, estamos orgullosos de presentar a Atlanta City FC. Gracias a nuestro equipo directivo por su diligente trabajo para dar vida a esta marca, incorporando al mismo tiempo las aportaciones de los apasionados aficionados al fútbol de esta ciudad. Nuestros aficionados están en el centro de todo lo que hacemos, y su energía y su fe darán forma al alma de este club. Estamos deseando que Atlanta City FC salte al campo dentro de unos pocos años.
- Getty Images
«Atlanta City FC refleja la energía, la diversidad y la ambición»
«Atlanta es una ciudad que siempre ha forjado su propio camino», dijo Deandra Duggans, directora comercial de Atlanta City FC. «Atlanta City FC refleja la energía, la diversidad y la ambición que definen a esta comunidad, y estamos orgullosos de construir un club que pertenece a Atlanta y representa su futuro en la escena nacional».
El club asegura que su identidad estuvo marcada por la comunidad a la que espera representar. AMB Sports and Entertainment recabó opiniones de aficionados al fútbol de Atlanta, titulares de depósitos de miembros fundadores de NWSL Atlanta, empleados de AMBSE y líderes locales durante todo el proceso de elección del nombre, el escudo y los colores.
«Un escudo que honra el pasado de Atlanta»
El escudo del Atlanta City FC se inspiró en la propia ciudad, y el diseño incorporó cuidadosamente cuatro símbolos principales: el Fénix, la flor del cornejo, las raíces y una «A» oculta.
El Fénix representa la resiliencia; la flor del cornejo, que tiene cuatro pétalos, encarna la unidad y la conexión; las raíces representan la base y la historia de Atlanta, y la «A» oculta es un guiño al corazón de la ciudad.
¿Qué viene después?
Para celebrar la presentación del nombre, el escudo y los colores, Atlanta City FC organizará un evento para aficionados el domingo 4 de octubre, con la oportunidad de conocer la identidad del club y comprar la primera mercancía oficial.
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