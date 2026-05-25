¿El nuevo entrenador del Nápoles? Max Allegri, técnico del AC Milan, es el sorpresivo favorito para sustituir a Antonio Conte tras su destitución en San Siro

Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri, actual entrenador del Milan, es el candidato sorpresa favorito para dirigir al Nápoles. El técnico toscano es la opción preferida del presidente Aurelio De Laurentiis para reemplazar al cuerpo técnico saliente y liderar un nuevo ciclo competitivo.

Tras la salida oficial de Conte, la directiva napolitana busca un técnico capaz de mantener al equipo en la cima.



