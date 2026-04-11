«El nuevo De Bruyne» aviva la pugna entre Barcelona, Real Madrid y Manchester United

En un rincón tranquilo del mercado de fichajes, donde los acuerdos se cierran lejos de los focos, suena un nuevo nombre en los pasillos del Manchester United. No es una estrella consagrada ni acapara portadas, pero posee algo distinto: una calidad que justifica las grandes comparaciones.

Entre informes confidenciales y miradas de ojeadores surge el fantasma del «nuevo Kevin De Bruyne», una idea que se cuela en la realidad. Un joven con toque sereno y visión aguda, capaz de cambiar el partido con un pase, como si el tiempo se ralentizara a sus pies.

En Old Trafford, donde el club busca recuperar su identidad, el fichaje podría ser más que un refuerzo: una nueva mente en el centro del campo capaz de ver lo invisible.

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